صناعة الدواجن: السعر العادل بالمزرعة 85 جنيها للكيلو وبالمحال 95

أكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، أن قرار استيراد الدواجن المجمدة قرار صائب ويعني أن الدولة قوية في التعامل مع جشع التجار.



وأضاف سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار يساهم في ضبط الأسعار في الأسواق، متابعا أن خاصة مع تراجع سعر الدولار وأيضا مداخلات الانتاج ثابته.

وتابع سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعد استغلال للمواسم والاعياد، والسعر العادل في المزرعة 85 جنيها للكيلو وفي المحال 95 جنيها ولكن جشع التجار رفع الأسعار لأكثر من ذلك بكثر وكل منطقة تسعر بسعر مختلف تماما.

