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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كيودو : رئيس مجلس النواب الياباني يزور أوكرانيا لأول مرة منذ 15 عامًا

كيودو : رئيس مجلس النواب الياباني يزور أوكرانيا لأول مرة منذ 15 عامًا
كيودو : رئيس مجلس النواب الياباني يزور أوكرانيا لأول مرة منذ 15 عامًا
أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية ، اليوم /الاثنين/ ، أن رئيس مجلس النواب الياباني إيسوكي موري سيزور أوكرانيا قريبًا، وهي أول زيارة لرئيس مجلس نواب ياباني إلى أوكرانيا منذ 15 عامًا .

وأضافت الوكالة أن زيارة موري، الذي يعد من أبرز السياسيين اليابانيين ذوي الخبرة الواسعة في الشأن الأوكراني، هي خطوة ستكون الأولى من نوعها لرئيس مجلس النواب الياباني إلى البلاد منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير 2022.. مشيرة إلى أن آخر زيارة لرئيس مجلس نواب ياباني إلى أوكرانيا، كانت عام 2011 والتي أجراها رئيس المجلس السابق تاكاهيرو يوكوميتشي .

ويعد رئيس مجلس النواب، إلى جانب رئيس مجلس المستشارين، أحد كبار مسئولي الدولة في اليابان، إلى جانب رئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا.

وكان آخر مسؤول ياباني من كبار مسؤولي الدولة يزور أوكرانيا هو رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، الذي أجرى في عام 2023 مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما وجه إليه دعوة لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي استضافتها مدينة هيروشيما اليابانية في مايو من العام نفسه.. وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية .

ويتمتع موري بخبرة طويلة في العلاقات اليابانية الأوكرانية، إذ شارك منذ تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-الأوكرانية، متعددة الأحزاب، عام 1995، وتولى رئاستها منذ عام 2011 وحتى العام الجاري.

ومن المتوقع أن يؤكد موري خلال لقاءاته مع كبار المسئولين الأوكرانيين تضامن اليابان الثابت مع أوكرانيا، مجددًا موقف بلاده الرافض بشدة لمحاولات موسكو تغيير الوضع القائم من جانب واحد باستخدام القوة، إلى جانب التعبير عن دعم اليابان لجهود إعادة إعمار أوكرانيا.

ومن المرجح أيضًا أن تتناول مباحثات موري ملف الطاقة النووية، في ضوء خبرته الطويلة في هذا المجال، بما في ذلك تبادل الخبرات والدروس المستفادة من كارثة محطة تشيرنوبيل النووية في شمال أوكرانيا عام 1986 وأزمة محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان عام 2011.

وسبق لموري، خلال رئاسته لمجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-الأوكرانية، أن زار أوكرانيا أعوام 2013 و2015 و2019، كما تفقد محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عام 2019 خلال زيارة الأخير إلى اليابان لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو.

وكالة أنباء كيودو اليابانية رئيس مجلس النواب الياباني إيسوكي موري رئيس مجلس نواب ياباني رئيس مجلس المستشارين

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