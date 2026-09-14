عندك تليفون قديم في الدرج؟.. إليك كيفية تحويله إلى كاميرا مراقبة

تحويل الهواتف القديمة، سواء كانت تعمل بنظام آندرويد أو آي أو إس (iOS)، إلى أدوات متصلة بالأجهزة المحيطة يعد خطوة ذكية وذلك لإعادة تدوير التكنولوجيا وتقليل النفايات الإلكترونية. وإليك أبرز الطرق لربط هذه الهواتف بمختلف الأجهزة من حولك وإمكانية تحقيق أقصى استفادة منها:

مقوي إشارة لاسلكي (Wi-Fi Repeater)

يمكنك استخدام الهاتف القديم وذلك كوسيط لاستقبال شبكة الـ Wi-Fi الضعيفة وإعادة بثها للأجهزة المحيطة (مثل الحواسيب أو التلفزيونات الذكية) في الغرف البعيدة.

في آندرويد: عليك التوجه إلى الإعدادات ثم الشبكة والإنترنت، وتفعّيل نقطة اتصال واي فاي (Wi-Fi Hotspot) بعد القيام بربطه بالشبكة المنزلية. ويُفضل اختيار نطاق 2.4 جيجاهرتز لمدى أوسع وقدرة أفضل على اختراق الجدران.

عليك التوجه إلى الإعدادات ثم الشبكة والإنترنت، وتفعّيل نقطة اتصال واي فاي (Wi-Fi Hotspot) بعد القيام بربطه بالشبكة المنزلية. ويُفضل اختيار نطاق 2.4 جيجاهرتز لمدى أوسع وقدرة أفضل على اختراق الجدران. في آي أو إس: من الإعدادات، عليك اختيار نقطة اتصال شخصية (Personal Hotspot) وتفعّيل السماح للآخرين بالانضمام.

كاميرا مراقبة للمنزل أو الأطفال



عليك ربط الهاتف القديم بشبكة الإنترنت المنزلية والقيام بتحميل تطبيقات متخصصة مثل AlfredCamera، يمكنك تحويل الهاتف إلى كاميرا مراقبة ذكية يتم ربط هذه الكاميرا بهاتفك الحالي أو بجهاز الكمبيوتر لمتابعة البث المباشر للأمان المنزلي أو للقيام بمراقبة الأطفال عن بُعد، مع ميزات الاستشعار بالحركة والتدفق الصوتي ثنائي الاتجاه.

لوحة تحكم ذكية أو ماوس لاسلكي

عليك استخدام تطبيقات مثل Unified Remote، ويمكنك ربط هاتف الآندرويد أو الآيفون القديم بجهاز الكمبيوتر أو التلفزيون الذكي عبر البلوتوث أو الـ Wi-Fi وقد يتحول الهاتف هنا إلى لوحة لمسية (Trackpad)، ماوس لاسلكي، أو وحدة تحكم عن بُعد لإدارة الوسائط وعرض العروض التقديمية و بسهولة.

مشغل موسيقى دائم (Media Center)

يمكنك القيام بتخصيص الهاتف القديم ليكون قلب النظام الصوتي في منزلك أو سيارتك. عبر ربطه بمكبرات الصوت اللاسلكية بواسطة البلوتوث، أو سلكياً عبر منفذ AUX،