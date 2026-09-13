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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا .. بشرى لعشاق السيلفي هاتف رائد جديد بمواصفات اخحترافية و إليك أصغر كمبيوتر محمول بهيكل نحيف

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بشرى لعشاق السيلفي.. هاتف جديد من هونر Honor Magic 9 

أعلنت شركة Honor رسمياً عن تزويد سلسلة هواتفها المنتظرة Magic 9 بكاميرا أمامية مبتكرة تُدعى "Agile Eye" بدقة 55 ميجابكسل وتنفرد هذه الكاميرا بتصميمها المربع، لتصبح السلسلة الأولى في منظومة أندرويد التي تأتي بتلك المظهر، والذي يمنح المستشعر مساحة أكبر لالتقاط زوايا وإطارات أكثر اتساعاً مقارنة بالعدسات الدائرية أو البيضاوية التقليدية.

وأشارت التسريبات على قدرة الكاميرا الاستثنائية على التنقل بسلاسة بين اللقطات الرأسية والأفقية مع الحفاظ على مجال رؤية واسع وعالي الدقة 

كلاسيكي متطور.. مواصفات هاتف HMD Asha 305 بنظام Pulse الذكي

أعلنت شركة HMD Global رسميًا عن هاتفها الجديد HMD Asha 305 كبديل اقتصادي ذكي يدمج بين بساطة الماضي والميزات الأساسية الحديثة. يأتي الهاتف بتصميم كلاسيكي يتضمن بطارية قابلة للإزالة وشاشة بحجم 5 بوصات، مما يجعله خيارًا مريحًا وعمليًا للاستخدام اليومي.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل Pulse (المبني على نظام Android AOSP)، وهو مصمم لتقديم تجربة ذكية وموفرة للطاقة دون تعقيدات نظام الأندرويد التقليدي. على عكس الهواتف التقليدية تمامًا (مثل Nokia 3210 الذي يقتصر على المهام الأساسية جداً)

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب 

نجحت شركة أبل أخيراً في الاستجابة لانتقادات تباطؤ شحن هواتفها مقارنة بالمنافسين، لتقدم ترقية جديدة في سلسلتي iPhone 18 Pro والهاتف القابل للطي المرتقب iPhone Duo عبر دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 60 واط. 

ورغم أن هذا التحديث يقلص زمن الشحن بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق ليصل الهاتف إلى 50% من طاقته في 15 دقيقة فقط إلا أن كالعادة، هناك تفاصيل وشروط وضعتها الشركة قد تحرم الكثيرين من الاستفادة الكاملة من هذه السرعة.

لينوفو تطرح IdeaPad Slim 3 كمبيوتر محمول بهيكل نحيف.. اعرف الموصفات

أطلقت شركة لينوفو جهاز IdeaPad Slim 3 15IWC11 المحمول في الأسواق الأوروبية وياتي  الكمبيوتر المحمول بشاشة 15 بوصة، وخيارات متعددة للمعالجات تصل إلى معالج Intel Core 7، وشاشة OLED سريعة بتردد 165 هرتز. ويعد الجهاز متوفر الآن بسعر يبدأ من 839 يورو.

ميزات جهاز  IdeaPad Slim 3 15IWC11 اللوحي

صممت لينوفو  الكمبيوتر المحمول بهيكل نحيف مع خيارات متعددة للشاشة تناسب مختلف الميزانيات. 

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