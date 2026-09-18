قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: أنجزنا 50% من اختبارات العملاقة 777X والتسليم العام المقبل
الكشف عن قائمة إسبانيا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية
جدول مباريات منتخب الشباب مواليد 2007 في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
الكشف عن قائمة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
مع ارتفاع أسعار الذهب.. هل أصبحت الشبكة ضرورة للزواج أم يمكن الاستغناء عنها؟
بعد إخلاء سبيلها.. هل انتهت أزمة فتاة البيرة مع سائق النقل الذكي بالتجمع؟.. تفاصيل
رد حاسم من الأهلي على ضم البرازيلي بيزيرا.. تفاصيل
لا استثناءات.. متحدث التعليم يحسم الجدل حول مواد الهوية بالمدارس الدولية
بدون جمهور.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدا
الأهلي يجهز الشناوي وطاهر وكوكا للمشاركة في المباريات
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: حريصون على دعم خطة مصر لتطوير المطارات وتوسيع الأسطول
باب المندب يعيد رسم المعادلة.. السعودية في مواجهة 3 سيناريوهات باليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نفس الطعام ونتائج مختلفة.. أسباب اختلاف استجابة الجسم للوجبات الغذائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

هل تساءلت يومًا لماذا تشعر بالشبع والطاقة بعد تناول وجبة معينة، بينما يشعر شخص آخر بالخمول أو يعود إليه الجوع سريعًا رغم تناوله الطعام نفسه؟ تكمن الإجابة في اختلاف طبيعة الأجسام والعوامل الصحية والوراثية التي تؤثر على طريقة تعامل الجسم مع الغذاء، وهو ما أوضحته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد.

اختلاف استجابة الجسم للطعام يرتبط بعدة عوامل

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أن تأثير الوجبة الغذائية يختلف من شخص إلى آخر، موضحة أن تناول شخصين للطعام نفسه قد يؤدي إلى نتائج مختلفة، إذ يشعر أحدهما بالشبع والنشاط، بينما يعاني الآخر من الخمول أو الإحساس بالجوع بعد فترة قصيرة.

وأوضحت أن العمر والجنس والوزن ومستوى النشاط البدني والحالة الصحية، إلى جانب معدل الحرق والكتلة العضلية والعوامل الوراثية، تلعب دورًا أساسيًا في تحديد استجابة الجسم للوجبات الغذائية.

البصمة الجينية والهرمونات تؤثران على الشهية

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية إلى أن الاختلاف في البصمة الجينية بين الأشخاص ينعكس على طريقة تعامل أجسامهم مع الطعام، لافتة إلى أن الهرمونات والمراحل العمرية قد تؤثر أيضًا على الشهية وآليات استهلاك الطاقة.

وأكدت أن اختلاف احتياجات الجسم يجعل النظام الغذائي المناسب لشخص ما غير ملائم بالضرورة لشخص آخر، وهو ما يستدعي مراعاة طبيعة كل جسم عند تحديد العادات الغذائية.

الرياضة والمشي لدعم الحرق والحفاظ على الوزن

وفيما يتعلق بدور النشاط البدني، أوضحت نهلة عبد الوهاب أن ممارسة الرياضة والمشي لمدة نصف ساعة يوميًا يساعدان على تحسين معدل الحرق والمساهمة في الحفاظ على الوزن.

وأضافت أن الانتظام في الحركة اليومية يمثل جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي، إلى جانب اتباع نظام غذائي يتناسب مع احتياجات الجسم.

بكتيريا الأمعاء واضطرابات الجهاز الهضمي ضمن العوامل المؤثرة
 


ولفتت إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون، فضلًا عن الاختلاف في بكتيريا الأمعاء، قد تؤثر على كيفية استجابة الجسم لأنواع الطعام المختلفة.

وشددت على أن اختلاف استجابة الأجسام للغذاء يؤكد أهمية مراعاة الفروق الفردية عند اختيار النظام الغذائي، موضحة أن ما يناسب شخصًا من حيث نوعية الطعام وكمياته قد لا يحقق النتائج نفسها لدى شخص آخر.

الشبع الخمول الجوع البكتيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الزمالك

عمر هريدي: توقعت سحب أرض الزمالك في أكتوبر.. واللوم ليس على المجلس الحالي وحده

بلجيكا

الكشف عن قائمة بلجيكا لمواجهات دوري الأمم الأوروبية

عمر هريدي

عمر هريدي: الزمالك مليء بالكوادر.. ولم أحسم المنصب الذي سأترشح عليه

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد