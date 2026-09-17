خطر يهدد صحة الأجيال.. استشاري تغذية يحذر من المشروبات الغازية والأغذية المصنعة

تُعد القواعد الأساسية للتغذية السليمة واحدة للجميع، غير أن الاحتياجات الغذائية والكميات المطلوبة تختلف باختلاف المرحلة العمرية ومستوى النشاط البدني.

وتبرز أهمية العودة إلى الأغذية الطبيعية وتجنب المشروبات الغازية والمنتجات المصنعة التي تشكل خطرًا مستدامًا على صحة الأجيال، وذلك من أجل صحة آمنة لأطفالنا.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن النمط الغذائي الأمثل للطفل والمراهق يستند إلى تقسيم الوجبة اليومية وفق مبدأ الطبق المقسم ليشمل البروتين الحيواني الذي يُعد المصدر المكتمل للأحماض الأمينية والأسرع امتصاصًا للحديد، وفي حال الاعتماد على البروتين النباتي كالعدس والفول، يُوصى بالتنويع وجمع أكثر من نوع، مع إضافة الليمون لتعزيز امتصاص الحديد النباتي بواسطة فيتامين (C)، فضلًا عن النشويات الطبيعية والأفضلية دائمًا للنشويات المزروعة التي لم تمر بعمليات تصنيع وتكرير كالأرز، البطاطس، البطاطا، والذرة وتفضيلها على المكرونة والمصنعات، علاوة على ضرورة دمج الخضراوات الطازجة والمطهوة يوميًا.

ولفت استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن عزوف الأطفال عن الأكل الصحي ناتج عن إتاحة الوجبات السريعة لهم في سن مبكرة، مما جعل ذائقتهم تعتاد النكهات الاصطناعية المكثفة وتستقل طعم الغذاء الطبيعي، محذرًا من إهمال شرب الماء الصافي، مؤكدًا أن الشعور بالعطش هو مؤشر متأخر على معاناة الجسم من الجفاف.

وأشار إلى أن المشروبات الغازية بجميع أنواعها تدمر الصحة، موضحًا أن المنتجات خالية السكر تعد أشد خطورة من العادية لاحتوائها على محليات صناعية ومواد حافظة تؤثر سلبًا على كفاءة الخلايا والعظام على المدى الطويل، فضلًا عن أن إدمان المشروبات المصنعة يُعيد إرباك ذائقة الطفل ويسمم إحساسه بالارتواء من الماء الطبيعي أو العصائر الطازجة.

وشدد على ضرورة تصحيح المفاهيم الثقافية لدى طلاب المدارس؛ فالاعتزاز بوجبة "اللانش بوكس" المحضرة منزليًا يعكس عناية الأسرة، بعكس الاعتماد على شراء وجبات الكانتين أو مشروبات الطاقة، مطالبًا إدارة المدارس بوضع ضوابط صارمة في عقود التشغيل لضمان جودة ما يُقدم للطلاب داخل المقاعد الدراسية.

ونوه بأن الملصق الغذائي الموجود على المنتجات المعلبة هو في حقيقته ملصق تحذيري يوضح المحتويات والمواد الحافظة وأسماء السكريات الخفية والتي تتجاوز 250 مسمًا تجاريًا، مؤكدًا أن الأغذية الطبيعية كالبيض والألبان والخضراوات الطازجة لا تحتاج إلى ملصقات تحذيرية لأنها نقية وصحية في أصلها.