قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
هل تؤثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عقاري يكشف توقيت شراء العقار وحركة الأسعار.. 250 عملية بيع خلال أسبوعين

العقار
العقار
رحمة سمير

يشهد سوق العقارات تحركات متباينة بين ارتفاع الأسعار وتغير أنظمة السداد، في وقت يبحث فيه المشترون عن أفضل توقيت للشراء، بينما يترقب آخرون إمكانية حدوث تراجع في الأسعار. وفي هذا السياق، أوضح المهندس سامر سمير، الخبير العقاري وصانع المحتوى، أن قرار شراء العقار يرتبط بالقدرة المالية للمشتري واحتياجه الفعلي، مشيرًا إلى أن حركة السوق تشهد تغيرات في الأسعار وأنظمة السداد.

الشراء يرتبط بالقدرة المالية واحتياج المشتري

قال المهندس سامر سمير إن توقيت شراء العقار يرتبط بالقدرة المالية للمشتري واحتياجه الفعلي للعقار، موضحًا أن من لديه القدرة المالية ويحتاج إلى العقار للسكن أو للانتفاع به إيجاريًا يمكنه الشراء.

تحذير لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. استلم شقتك بهذا الموعد قبل إلغاء التخصيص

وأوضح أن العقار ليس أصلًا مناسبًا للشراء بهدف بيعه بعد عام أو عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن فترات الاستلام في الوقت الحالي قد تمتد إلى 4 أو 5 سنوات من تاريخ التعاقد، وأن العقار يصل إلى مرحلة أعلى في قيمته عندما يتحول إلى مبنى قائم على أرض الواقع.

إعادة البيع تعتمد على الاستلام الفوري

وأشار إلى أن معظم العملاء في سوق إعادة البيع يبحثون عن الاستلام الفوري، مؤكدًا أن فكرة احتفاظ العقار بقيمته على المدى الطويل ما زالت قائمة.

تصحيح غير مباشر في أسعار العقارات

وأضاف أن الزيادات التي شهدتها أسعار العقارات خلال عامي 2023 و2024 كانت مبالغًا فيها مقارنة بما كان مفترضًا، موضحًا أن الأسعار بدأت في التصحيح بشكل غير مباشر مع عودة الطلب إلى معدلاته.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضح أن التصحيح لا يعني بالضرورة خفض الأسعار المعلنة للوحدات بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المطورين قد يتجنبون خفض الأسعار لتفادي حدوث حالة خوف أو هلع في السوق.

التضخم يؤثر على القيمة الحقيقية للعقار

وأشار سمير إلى أن أنظمة السداد طويلة الأجل، سواء بالسعر نفسه أو مع زيادة بسيطة في الفائدة، تؤثر على القيمة الحقيقية للعقار.

وأوضح أن الزيادات خلال عامي 2020 و2025 تراوحت بين 5% و8%، بينما بلغ التضخم نحو 13%، ما يعني انخفاض القيمة الحقيقية للعقار بنحو 4% أو 5%، وفق تقديره.

وأضاف أن استمرار هذا النوع من الانخفاضات غير المباشرة يمكن أن يقرب العقار تدريجيًا من قيمته العادلة.

وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

250 عملية بيع خلال أسبوعين

وكشف سمير عن تنفيذ أكثر من 250 عملية بيع خلال أسبوعين من بدء عملية البيع، إلى جانب نحو 500 عملية بيع معلقة في انتظار موعد التنازل لدى المطور العقاري.

وأشار إلى أن أغلب حركة البيع كانت في العقارات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين جنيه.

ارتفاع تكاليف البناء ينعكس على الأسعار

وأوضح أن العملاء يرون حاليًا ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف مواد البناء، وهو ما ينعكس على أسعار الوحدات وأنظمة السداد.

ويأتي سوق إعادة البيع ضمن العوامل المؤثرة في حركة القطاع العقاري، خاصة مع اختلاف احتياجات المشترين بين الراغبين في السكن أو التأجير وبين الباحثين عن الاستثمار وإعادة البيع. كما تؤثر مدة الاستلام وأنظمة السداد ومستويات الأسعار على قرار الشراء، وفقًا لما أوضحه المهندس سامر سمير.

خبير عقاري العقار شراء العقار توقيت شراء العقار وحركة الأسعار الاستلام الفوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

الحريق

نشوب حريق في منزل بشبين القناطر.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة على النيران

ارشيفية

المياه تبتلع موظفا داخل بحر شبين الكوم بالمنوفية

المتهمة

نشرت فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد