أسامة سعد الدين: خصومات السداد النقدي على العقارات تتجاوز 40% في بعض الحالات

قال المستشار أسامة سعد الدين إن بعض المطورين العقاريين كانوا يقدمون في السابق خصومات كبيرة للعملاء مقابل السداد خلال فترة زمنية قصيرة، موضحًا أن بعض الوحدات التي كان سعرها يصل إلى 7 ملايين جنيه عند التقسيط على 8 سنوات، كان يمكن الحصول عليها بنحو 4 ملايين جنيه عند السداد خلال عامين.

وأوضح أن هذه الممارسات تغيرت مع تطورات السوق العقارية، مشيرًا إلى وجود بنود في بعض العقود تتعلق بتحويل الحقوق والالتزامات، والتي قد لا ينتبه إليها العميل عند توقيع العقود طويلة التفاصيل.

وأشار إلى أن هناك ضوابط جرى وضعها خلال السنوات الماضية لتنظيم القطاع، موضحًا أن عدد الشركات العاملة في السوق كان محدودًا في السابق، بينما أصبحت المنظومة أكثر اكتمالًا حاليًا، بما يسمح بوضع ضوابط على جميع العاملين في الصناعة.

خصم السداد النقدي

وأوضح سعد الدين أن مصلحة المشتري عند اختيار مدة التقسيط ترتبط بمقارنة القيمة التي سيدفعها مقابل ما سيحصل عليه من خصم، مشيرًا إلى أن الخصومات عند السداد النقدي تتجاوز 40% في بعض الحالات.

وقال إن هناك حالات يحصل فيها العميل على خصم يصل إلى 40%، بينما تصل النسبة في حالات أخرى إلى 60% أو 64%، وفقًا لما ذكره خلال المداخلة.

وأضاف أن الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات خلال عامي 2023 و2024 كانت سببًا في ارتفاعات كبيرة بالأسعار، موضحًا أن السوق بدأ يشهد تراجعًا في معدلات الزيادة.

الطبقة المتوسطة في سوق العقارات

وتطرق سعد الدين إلى وضع المشترين في السوق العقارية، موضحًا أن هناك فئات لا تستطيع تحمل الأسعار الحالية، وأخرى لديها القدرة المالية على شراء ما تريده.

وأشار إلى أن الفئة التي تقع بين الطرفين تمثل الطبقة المتوسطة، موضحًا أنها تواجه صعوبة في التوفيق بين أسعار العقارات وقدرتها الشرائية.