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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التقلبات الجوية تضاعف معاناة مرضى الجيوب الأنفية.. طبيب يكشف طرق الوقاية

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
رحمة سمير

مع التقلبات الجوية واختلاف درجات الحرارة وانتشار الأتربة ومسببات الحساسية، قد تزداد أعراض الجيوب الأنفية والحساسية لدى بعض المرضى، ما يؤثر على سرعة تحسن حالتهم.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد عبدالرحمن عامر، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، خلال لقائه ببرنامج «صباحك مصري» المذاع على قناة MBC مصر 2، عددًا من النصائح للتعامل مع هذه العوامل، وتقليل فرص زيادة الأعراض.

التقلبات الجوية وتأخر تحسن المرضى

قال الدكتور محمد عبدالرحمن عامر، إن التقلبات الجوية والاختلافات في درجات الحرارة قد تكون سببًا مباشرًا في تأخر تحسن المرضى الذين يعانون من مشكلات في الأنف أو الجيوب الأنفية، وكذلك مرضى الصداع النصفي.

مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج

وأوضح أن اختلاف درجات الحرارة والتعرض للأتربة ومسببات الحساسية؛ قد يؤدي إلى زيادة الأعراض لدى بعض المرضى.

الغبار والعطور والبخور تزيد أعراض الحساسية

وأشار أستاذ الأنف والأذن والحنجرة إلى أن مريض الحساسية يجب أن يتجنب التعرض لمسببات الحساسية، ومنها الغبار والأتربة والروائح النفاذة والعطور والبخور.

وأوضح أن هذه المسببات قد تزيد أعراض الحساسية، التي تظهر في صورة العطس المزمن وانسداد الأنف وسيلان الأنف والحكة.

الجيوب الأنفية

الماسك خط الدفاع الأول خارج المنزل

ونصح الدكتور محمد عبدالرحمن عامر باستخدام الماسك عند الخروج في الأماكن التي يوجد بها تراب أو أتربة، مؤكدًا أن تجنب مسببات الحساسية يمثل خط العلاج الأول.

كما شدد على أهمية الاهتمام بتهوية غرفة المريض بصورة جيدة والاستفادة من دخول أشعة الشمس.

مضاعفات تصيبك نتيجة التهاب الجيوب الأنفية

تتأثر أعراض الحساسية والجيوب الأنفية لدى بعض المرضى بالعوامل الجوية ومسببات الحساسية المختلفة، لذلك يساعد تجنب الغبار والأتربة والروائح النفاذة، إلى جانب تهوية المكان جيدًا، في تقليل التعرض للعوامل التي قد تزيد الأعراض.

الجيوب الأنفية التقلبات الجوية الوقاية طبيب تحسن المرضى

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