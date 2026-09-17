لكل مرضى الجيوب الأنفية.. إليكم نصائح للتعامل في فصل الخريف دون أضرار

قدم الدكتور محمد عبدالرحمن عامر، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، نصائح لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية للتعامل مع التقلبات الجوية، موضحًا أن اختلاف درجات الحرارة والأتربة ومسببات الحساسية قد يؤدي إلى زيادة الأعراض لدى بعض المرضى.

وقال خلال لقائه ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة MBC مصر 2، إن التقلبات الجوية والاختلافات في درجات الحرارة قد تكون سببًا مباشرًا في تأخر تحسن المرضى الذين يعانون من مشكلات في الأنف أو الجيوب الأنفية، وكذلك مرضى الصداع النصفي.

وأوضح أن مريض الحساسية يجب أن يتجنب التعرض لمسببات الحساسية، مثل الغبار والأتربة والروائح النفاذة والعطور والبخور، مشيرًا إلى أن هذه المسببات تزيد الأعراض، التي تظهر في صورة العطس المزمن وانسداد الأنف وسيلان الأنف والحكة.

وأشار إلى أهمية استخدام الماسك عند الخروج في الأماكن التي يوجد بها تراب أو أتربة، مؤكدًا أن تجنب مسببات الحساسية هو خط العلاج الأول، كما نصح بالاهتمام بتهوية غرفة المريض بصورة جيدة والاستفادة من دخول الشمس.