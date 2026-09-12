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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحسن في الأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الخريف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية من المتوقع أن تشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة، مع تراجع حدة الأجواء مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع انخفاض تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على البلاد.

وأوضحت منار غانم أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في حالة الطقس، مع استمرار الأجواء الصيفية، ولكن بصورة أقل حدة مقارنة بما شهدته البلاد خلال الفترات الماضية.

وأشارت إلى أن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم 23 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف، لافتة إلى أن التغير في الأجواء سيكون تدريجيًا وليس بشكل مفاجئ.

وأضافت أن نهاية شهر سبتمبر قد تشهد بداية ظهور انخفاضات خفيفة في درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر، وهو ما يعكس الانتقال التدريجي من أجواء الصيف إلى الأجواء الخريفية.

ونصحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم تغيير الملابس الصيفية خلال الفترة الحالية، خاصة أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع متابعة النشرات الجوية لمعرفة أي تغيرات جديدة في حالة الطقس.

الارصاد الطقس الطقس اليوم

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