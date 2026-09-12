قرار عاجل في طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقام من المستشار مرتضى منصور، على قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.

كان مرتضى منصور قد أقام الطعن ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، مطالبًا بإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتواصل المحكمة نظر النزاع المتعلق بالأرض المخصصة للنادي، في ضوء ما يقدمه طرفا الخصومة من مستندات ومذكرات دفاع، تمهيدًا للفصل في الطعن خلال الجلسات المقبلة.