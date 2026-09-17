الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت يعقبه انخفاض وأمطار بهذه المناطق

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثرها بكتل هوائية صحراوية، لتسجل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الشهرية لهذه الفترة من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارًا من غد الجمعة، وفقًا لما أعلنته الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

37 درجة على القاهرة و39 للمحسوسة

أوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة.

وأشارت إلى أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يتركز خلال فترة الظهيرة، خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة أو الخامسة عصرًا.

45 درجة في الأقصر وأسوان

وأضافت أن محافظات الصعيد تظل الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى اليوم في الأقصر وأسوان إلى 45 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة اليوم مؤقت، موضحة أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض اعتبارًا من غد الجمعة بنحو 4 إلى 5 درجات، على أن يستمر التحسن خلال الأسبوع المقبل.

انخفاض تدريجي مع نهاية فصل الصيف

وأشارت منار غانم إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأخير من فصل الصيف ستتراوح بين 32 و33 درجة مئوية، لتصبح الأجواء خلال ساعات النهار أقرب إلى الأجواء الخريفية، مع مزيد من الانخفاض خلال ساعات الليل.

منخفض جوي وفرص لسقوط الأمطار

وكشفت عن وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن السواحل الشمالية الغربية والمناطق المطلة على البحر المتوسط وأجزاء من شمال الدلتا تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن المنخفض يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص لسقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا نتيجة فروق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا.

مناطق سقوط الأمطار

وتشمل المناطق المعرضة للأمطار مطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الدلتا، ومنها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة في حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب أسوان وسيناء.

تشهد درجات الحرارة تذبذبًا خلال الفترة الانتقالية من فصل الصيف إلى الخريف، مع تأثر حالة الطقس بالكتل الهوائية والمنخفضات الجوية، وهو ما يؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة وظهور فرص للأمطار في بعض المناطق بالتزامن مع ارتفاع الحرارة في مناطق أخرى.