الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الخميس، حيث شملت القائمة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وتأتي أسعار صرف العملات من بين المؤشرات التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين والمتعاملين، خاصة مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من عملة إلى أخرى.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 51.37 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 51.47 جنيه، وفق الأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد».

ويعد الدولار من أبرز العملات التي تحظى بمتابعة يومية في السوق، نظرًا لكثرة التعاملات المرتبطة به ومتابعة المواطنين المستمرة لتحركات سعره أمام الجنيه.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر صرف اليورو 58.60 جنيه للشراء، مقابل 58.94 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات التي جرى عرضها خلال البرنامج.

ويأتي اليورو ضمن العملات الأجنبية الرئيسية التي يحرص المتعاملون على متابعة أسعارها بشكل مستمر، سواء عند إجراء عمليات شراء أو بيع للعملة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 68.21 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 68.70 جنيه.

ويختلف سعر الشراء عن سعر البيع بحسب الأسعار المعلنة للعملات، مع استمرار متابعة حركة أسعار الصرف على مدار التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر صرف الريال السعودي 13.67 جنيه للشراء، في حين سجل سعر البيع 13.70 جنيه.

ويحظى الريال السعودي باهتمام كبير من جانب المتعاملين، خاصة مع ارتباطه بالعديد من التعاملات المالية والسفر إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 13.98 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.01 جنيه.

وتضمنت قائمة أسعار العملات التي رصدها برنامج «صباح البلد» أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، مع توضيح قيمة الشراء والبيع لكل عملة.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار صرف العملات التي تم رصدها خلال تعاملات اليوم، الخميس كالتالي:

الدولار الأمريكي: 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

اليورو: 58.60 جنيه للشراء و58.94 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 68.21 جنيه للشراء و68.70 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.67 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.98 جنيه للشراء و14.01 جنيه للبيع.