ميسي بقميص خاص في مباراته الوداعية مع الأرجنتين

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القميص الخاص الذي سيرتديه في مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده، أمام بنين، في السادس من أكتوبر المقبل على ملعب مونومنتال.



ونشر ميسي القميص عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرفقاً المنشور بعبارة: (المباراة الأخيرة..قميص لمدى الحياة).

ويتميز التصميم الخاص باللون السماوي باعتباره اللون الغالب، مع شريط أبيض عمودي واحد في منتصف القميص، فيما يظهر اسم ميسي ورقم القميص 10 باللون الذهبي على الظهر، إلى جانب تصميم بارز لأشعة الشمس.

وأكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسمياً أن ميسي سيشارك في المباراة الودية أمام بنين يوم السادس من أكتوبر، وهي المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب ضمن سلسلة من ثلاث مباريات ودية يخوضها خلال فترة التوقف الدولي. ولن يشارك قائد الأرجنتين في المباراتين السابقتين أمام بوليفيا وبوركينا فاسو.

وتأتي المباراة أمام بنين في إطار وداع ميسي للمنتخب الأرجنتيني، بعد أكثر من عقدين قضاها بقميص "ألبيسيليستي".