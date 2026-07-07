أحمد عبد الوهاب: سعدت بارتباط الجمهور بعلاقة طارق وإلهام فى ورد على فل وياسمين.. خاص

كشف أحمد عبد الوهاب ، عن ردود الفعل حول دوره فى مسلسل ورد على فل وياسمين، من خلال شخصية طارق التى ارتبط بها الجمهور على مدار عرض حلقات المسلسل.

وقال أحمد عبد الوهاب ، فى تصريح خاص لصدى البلد: أكثر ما أسعدني هو ارتباط الجمهور بالشخصيات، خاصة علاقة طارق وإلهام، ولم أتوقع أن يتحول تطور هذه العلاقة إلى محور نقاش يومي على مواقع التواصل، كما أسعدتني الرسائل التي أخبرتني أن أصحابها شعروا بأنهم يعرفون شخصا يشبه طارق في حياتهم، وهذا بالنسبة لأي ممثل هو النجاح الحقيقي، لأن الشخصية خرجت من الشاشة وأصبحت قريبة من الناس، كما فاجأني تغير موقف بعض المشاهدين، فبعد تحفظهم في البداية على العلاقة، أصبحوا من أكبر الداعمين لها مع تطور الأحداث.

مسلسل “ورد على فل وياسمين”

وحقق مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين من خلال قصته الاجتماعية الإنسانية وأحداثه المتشابكة، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذين قدموا شخصيات متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

ومع إسدال الستار على أحداث المسلسل؛ أكد عدد كبير من المتابعين أن شخصية "أحلام" ستظل من الشخصيات التي لا تُنسى، خاصة بعد النهاية الحزينة التي دفعت الجمهور للتفاعل بقوة، لتواصل صبا مبارك حصد الإشادات وتتصدر التريند بعد واحدة من أبرز محطاتها الدرامية في الفترة الأخيرة.