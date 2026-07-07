نبيل فهمي: المساس بأمن المغرب يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية

رحب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الأجهزة الأمنية في المملكة المغربية في إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وأكد فهمي، أن استهداف المغرب أو المساس بأمنه واستقراره يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية، مثمنا يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية التي تمكنت من إفشال هذا المخطط.

إحباط مخططات إرهابية

وأعرب الأمين العام عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة المغربية، قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا دعم الجامعة لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها الوطني وصون سيادتها وحماية مواطنيها ومؤسساتها من أي تهديدات إرهابية.

وشدد فهمي على أهمية تعزيز التعاون العربي، وتكثيف التنسيق الأمني والقضائي، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها وتجفيف منابعها، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة العربية.