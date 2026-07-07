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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الإليزيه": ماكرون سيؤكد أمام قمة الناتو أهمية التعاون الوثيق بين الحلفاء لمواجهة التحديات الاستراتيجية

"الإليزيه": ماكرون سيؤكد أمام قمة الناتو أهمية التعاون الوثيق بين الحلفاء لمواجهة التحديات الاستراتيجية
"الإليزيه": ماكرون سيؤكد أمام قمة الناتو أهمية التعاون الوثيق بين الحلفاء لمواجهة التحديات الاستراتيجية
أ ش أ

 أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفها تركيا اليوم وغدًا.

وأوضح قصر الإليزيه، في بيان صادر اليوم / الثلاثاء / ، أن الرئيس ماكرون سيجدد التأكيد على التزام فرنسا بدعم بناء أوروبا أكثر سيادة ضمن حلف معزز، وسيشدد على ضرورة توفير دعم مستدام لأوكرانيا، وتعزيز مساهمة الدول الأوروبية في ضمان أمنها، إلى جانب أهمية التعاون الوثيق بين الحلفاء لمواجهة التحديات الاستراتيجية المعاصرة.

وأضاف البيان أن القمة ستُخصص لبحث القضايا الأمنية الرئيسية التي تواجه الحلف، في ظل سياق يتسم باستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار الإليزيه إلى أن المناقشات ستركز بشكل خاص على تعزيز الدفاع الأوروبي وترسيخ الركيزة الأوروبية داخل الحلف، فضلًا عن مواصلة دعم أوكرانيا، وتكييف قدرات الناتو مع تطور التهديدات الأمنية.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الفرنسي العاصمة السورية دمشق، حيث بدأ زيارة رسمية أمس، متوجهًا إلى أنقرة للمشاركة في أعمال القمة.

الرئاسة الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون قمة حلف شمال الأطلسي الناتو دعم بناء أوروبا تعزيز مساهمة الدول الأوروبية

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