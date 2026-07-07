وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يجتمعون على هامش أعمال قمة الناتو في أنقرة

يجتمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون ونظيريه الأمريكي ماركو روبيو والياباني توشيميتسو موتيجي ، اليوم الثلاثاء ، في تركيا على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية في سول.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن الوزراء سيناقشون خلال لقائهم عدة قضايا إقليمية وعالمية والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، ذلك بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي في ​​مجالي الأمن والاقتصاد.

وأضافت الوزارة أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يعقد هذا العام، حيث أنه يأتي بعد مرور نحو تسعة أشهر من لقاء المسئولين الثلاثة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في "جيونججو" بمقاطعة "جيونجسانج الشمالية".

ومن المتوقع أن يتبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثلاثي في مجال ​​سلاسل التوريد للصناعات عالية التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

كما أنه من المتوقع أيضا أن يتم خلال اللقاء مناقشة كيفية المشاركة في إعادة إعمار الشرق الأوسط مع اقتراب الحرب الإيرانية من نهايتها ومبادرات السلام المستقبلية في المنطقة وحرية المرور عبر مضيق "هرمز".