قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بوابة مصر.. الأرجنتين على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم
المفتي: مصر ستظل أرضًا خصبة للحوار وجسرًا للتفاهم وصوت العقل في زمن الضجيج
بين أمجاد الأرجنتين وطموحات المصريين.. فيفا يكشف كواليس القمة المرتقبة
أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال.. لماذا تستعد تل أبيب لتسريح 10 آلاف جندي؟
من بينهم طائرة 30 يونيو.. الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث
جوعها وحبسها حتى الموت..إحالة المتهم بإنهاء حياة ابنته لجنايات قنا
مدبولي: العاصمة الجديدة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة
مدبولي: لولا رؤية الرئيس السيسي لما تحققت الأحلام
ألغوا هذا.. صحف بلجيكا تسخر من ترامب بعد رباعية أمريكا
أزمة مبابي وسيليستى نائبة مجلس الشيوخ بباراجواي .. الرئيس الفرنسي يدعم نجم منتخبه وحكومة باراجواي تتحرك
19 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. توجيه جديد من وزيرة الإسكان
رئيس الوزراء: الدول القوية تُقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يجتمعون على هامش أعمال قمة الناتو في أنقرة

وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يجتمعون على هامش أعمال قمة الناتو في أنقرة
وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يجتمعون على هامش أعمال قمة الناتو في أنقرة
أ ش أ

 يجتمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون ونظيريه الأمريكي ماركو روبيو والياباني توشيميتسو موتيجي ، اليوم الثلاثاء ، في تركيا على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية في سول.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن الوزراء سيناقشون خلال لقائهم عدة قضايا إقليمية وعالمية والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، ذلك بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي في ​​مجالي الأمن والاقتصاد.

وأضافت الوزارة أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يعقد هذا العام، حيث أنه يأتي بعد مرور نحو تسعة أشهر من لقاء المسئولين الثلاثة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في "جيونججو" بمقاطعة "جيونجسانج الشمالية".

ومن المتوقع أن يتبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثلاثي في مجال ​​سلاسل التوريد للصناعات عالية التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

كما أنه من المتوقع أيضا أن يتم خلال اللقاء مناقشة كيفية المشاركة في إعادة إعمار الشرق الأوسط مع اقتراب الحرب الإيرانية من نهايتها ومبادرات السلام المستقبلية في المنطقة وحرية المرور عبر مضيق "هرمز".

وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون نظيريه الأمريكي ماركو روبيو الياباني توشيميتسو موتيجي قمة حلف شمال الأطلسي ناتو في أنقرة وزارة الخارجية في سول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

حيل فعالة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.. تعرف عليها

جانب من التغطية

الداخلية السورية: موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة ماكرون

جانب من التغطية

الداخلية السورية: زيارة الرئيس الفرنسي مستمرة وفق الخطة المقررة لها

بالصور

5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
طماطم

2031 حصانًا وناقل يدوي.. هينيسي تكشف أحد أقوى الوحوش في العالم

مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد