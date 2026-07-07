وكيل التعليم ببني سويف يواصل جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي بالمدارس

واصل الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي بالمدارس.

وفي هذا الإطار، تفقد وكيل الوزارة مدرسة عمر بن عبد العزيز (2) التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، يرافقه أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، لمتابعة انتظام تنفيذ البرنامج العلاجي والاطمئنان على مدى تحقيقه للأهداف المرجوة في دعم الطلاب وتحسين نواتج التعلم.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة سير العمل داخل الفصول، واطلع على مستوى أداء الطلاب، كما ناقش المعلمين حول آليات تنفيذ البرنامج، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة، وتطبيق الاستراتيجيات التعليمية الفعالة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بما يسهم في علاج جوانب الضعف ورفع المستوى التحصيلي.



