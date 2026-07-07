12 محاصرا .. انهيار أرضي في شمال غرب الصين يسفر عن مقتل خمسة أشخاص

أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء بمقتل خمسة أشخاص وبقاء 12 آخرين محاصرين بعد انهيار أرضي في شمال غرب الصين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الانهيار الأرضي الذي وقع قبيل الساعة السابعة صباحاً أدى إلى دفن 33 شخصاً في بلدة نانهي بمدينة لونجنان في مقاطعة قانسو.

لم يتضح سبب الحادث. وأظهرت صور ومقاطع

فيديو نشرتها قناة CCTV الحكومية على الإنترنت ثلاث حفارات وفرق إنقاذ على أكوام من التراب في منطقة خضراء كثيفة الأشجار.

قامت السلطات بنقل السكان أثناء عمليات الإنقاذ الجارية.

ولم يتم الإبلاغ عن اي عواصف أو ظروف جوية غير مواتية.