صدمة لبلجيكا.. الرباط الصليبي ينهي مشوار أونانا في كأس العالم

تلقى منتخب بلجيكا ضربة موجعة بعدما تأكد غياب لاعب وسطه أمادو أونانا لفترة طويلة، إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الولايات المتحدة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليضع حدًا لمشاركته في البطولة، بعدما تعرض للإصابة خلال فوز المنتخب البلجيكي الكبير بنتيجة 4-1.

ولا تمثل الإصابة خسارة لمنتخب بلجيكا فقط، بل تمتد أيضًا إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي سيفتقد أحد أبرز عناصر خط الوسط خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن إدارة أستون فيلا لم تكن تضع التعاقد مع لاعب وسط ضمن أولوياتها في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن إصابة أونانا دفعتها إلى إعادة النظر في خططها، والبدء في دراسة التعاقد مع بديل قادر على سد الفراغ الذي سيتركه اللاعب.

وكان المنتخب البلجيكي قد واصل مشواره في كأس العالم بعدما تجاوز منتخب الولايات المتحدة برباعية مقابل هدف، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، حيث ينتظره اختبار قوي أمام منتخب إسبانيا في واحدة من أبرز مواجهات البطولة.