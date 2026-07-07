رابطة العالم الإسلامي تُدين المخططات الإرهابية بالمملكة المغربية وتؤكد رفضها للعنف بأشكاله

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي المخططاتِ الإرهابيةَ التي كانت تستهدف المَساس بالنظام العامّ وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية.

وجدَّد الأمين العام للرابطة رئيسُ هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، التأكيدَ على موقِف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بأشكاله وذرائعه كافة، مُعرِبًا عن التضامُن مع المملكة المغربية في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَها وسيادتَها واستقرارَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.