ضبط طن مواد مجهولة المصدر وتحرير 6 محاضر لمخالفات بالأسواق شرق النيل ببني سويف

​بناءً على توجيهات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية والمتضنمة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق وحماية صحة المواطنين، شنت إدارة تموين شرق النيل بقيادة أحمد عبدالسلام مدير الادارة حملة مكثفة أسفرت عن رصد وضبط عدد من المخالفات الجسيمة وتحرير 6 محاضر قانونية، منها : ضبط الأغذية مجهولة المصدر “داخل معمل ألبان”، ​600 كجم لبن بودرة “عبارة عن 24 شكارة، زنة الواحدة 25 كجم” مجهولة المصدر وبدون مستندات.​250 كجم زبدة "شورتنج" (عبارة عن 10 كراتين، زنة الواحدة 25 كجم) مجهولة المصدر.

​10 كجم مثبت "لاكتا" (عبارة عن 10 أكياس، زنة الواحد 1 كجم) مجهول المصدر.

كما تم ​تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بهدف حماية المستهلك من الجشع.

كما ​تحرير محضرين “2” لعدم حمل شهادات صحية لضمان سلامة متداولي الأغذية.

​وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحريز المضبوطات، وتؤكد المديرية استمرار حملاتها لردع المخالفين وضبط الأسواق.