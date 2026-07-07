رشا شيحة شقيقة حلا وهنا تنعى والد زوجها: ستبقى حاضرًا في قلوبنا

نشرت رشا شيحة، شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه وفاة والد زوجها.

وقالت رشا شيحة بعض الكلامات المؤثرة عقب رحيل والد زوجها : لن أقول إلا شيئًا واحدًا.. أحبك يا عمي فقد كنت السند، والصديق، والفقد الذي لن يملأ مكانه أحد.. رحمك الله رحمة واسعة، وجعل كل ما زرعته من حب وخير في ميزان حسناتك، ستبقى حاضرًا في قلوبنا، وسيبقى اسمك مقرونًا بكل معنى جميل تركته خلفك.

هنا شيحة تشارك فى فيلم حين يكتب الحب

من ناحية أخرى وقعت النجمة هنا شيحة بطولة الفيلم السينمائي الجديد "حين يكتب الحب".

ويشاركها بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي و معتصم النهار ، و جميلة عوض،و شيري عادل وسوسن بدر ونانسي صلاح ،و محسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، ، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى ، وحين يكتب الحب تدور أحداثه في إطار رومانسي.