قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكم في استئناف المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد.. بعد قليل
ليس ميسي فقط..علاء نبيل: مواجهة الأرجنتين ستكون غاية في الصعوبة
نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداده أجر خادم بقيمة 570 ألف جنيه.. بعد قليل
بين خبرة ميسي وطموح صلاح.. مصر والأرجنتين في صدام مونديالي الليلة
حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن: حققتم أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
قبل مواجهة الحسم.. لماذا تُعد الأرجنتين أصعب اختبار في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم؟
رمزي صالح يعلق على تصريحات حسام حسن : مصر دائمًا في صف فلسطين
رطوبة مرتفعة وحرارة أعلى من المعدلات.. الأرصاد: الأجواء الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل
مصطفى بكري يدافع عن حسام حسن: قال كلمته للتاريخ وعلم فلسطين في قلوبنا
أحمد عبد الوهاب يكشف كواليس تعاونه مع أشرف عبد الباقي في «الساحل الشرير»
إلحق اشتري.. سعر الذهب نزل 50 جنيها للجرام اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رشا شيحة شقيقة حلا وهنا تنعى والد زوجها: ستبقى حاضرًا في قلوبنا

والد زوج رشا شيحة
والد زوج رشا شيحة
أحمد إبراهيم

نشرت رشا شيحة، شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه وفاة والد زوجها. 

وقالت رشا شيحة بعض الكلامات المؤثرة عقب رحيل والد زوجها : لن أقول إلا شيئًا واحدًا.. أحبك يا عمي فقد كنت السند، والصديق، والفقد الذي لن يملأ مكانه أحد.. رحمك الله رحمة واسعة، وجعل كل ما زرعته من حب وخير في ميزان حسناتك، ستبقى حاضرًا في قلوبنا، وسيبقى اسمك مقرونًا بكل معنى جميل تركته خلفك.

هنا شيحة تشارك فى فيلم حين يكتب الحب 

من ناحية أخرى وقعت النجمة هنا شيحة بطولة الفيلم السينمائي الجديد  "حين يكتب الحب".

ويشاركها  بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم  من بينهم أحمد الفيشاوي و معتصم النهار ،  و جميلة عوض،و شيري عادل وسوسن بدر ونانسي صلاح ،و محسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، ، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى ، وحين يكتب الحب تدور أحداثه في إطار رومانسي.

 

رشا شيحة هنا شيحة حلا شيحة وفاة والد زوج رشا شيحة الفنانة هنا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

منحة شهرية

بشرى لملايين العاملين.. منحة شهرية جديدة وصرف زيادات الأجور رسميًا مع أول مرتب بالسنة المالية

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

ترشيحاتنا

حمادة هلال وحمزة العيلي

حمادة هلال يمازح الجمهور قبل مباراة مصر والأرجنتين بفيديو طريف

صقر وكناريا

ايرادات السينما أمس| صقر وكناريا في الصدارة .. ومحمد رمضان يتذيل القائمة

والد زوج رشا شيحة

رشا شيحة شقيقة حلا وهنا تنعى والد زوجها: ستبقى حاضرًا في قلوبنا

بالصور

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه
بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه
بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد