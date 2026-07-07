رانيا يوسف تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في فيلم ابن مين فيهم.. فيديو

كشفت النجمة رانيا يوسف، في لقاء خاص مع موقع صدي البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «ابن مين فيهم»، مؤكدة أنها تقدم خلال أحداث الفيلم شخصية دكتورة، ولكن بشكل مختلف وغير تقليدي و أنها دكتورة و لكن غير طبيعة بعض الشئ

وأوضحت رانيا يوسف أن اللوك الخاص بالشخصية وطريقة ظهورها جاءا بناءً على رؤية المخرج هشام فتحي، الذي كان صاحب فكرة الشكل المختلف الذي تظهر به ضمن أحداث العمل، مشيرة إلى أن هذا الأمر ساعدها على تقديم الشخصية بصورة جديدة.

وتحدثت رانيا يوسف عن كواليس تصوير الفيلم، مؤكدة أنها كانت مليئة بالأجواء الإيجابية، وأنها استمتعت كثيرًا بالعمل مع جميع أفراد فريق العمل، كما أعربت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع النجمة ليلى علوي والنجم بيومي فؤاد، مشيدة بالأجواء التي جمعتهم خلال التصوير.

وأضافت أنها متحمسة للغاية لعرض الفيلم أمام الجمهور، مؤكدة أن «ابن مين فيهم» يمثل تجربة مختلفة بالنسبة لها، وأن الجمهور سيشاهدها بشكل جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

واختتمت رانيا يوسف تصريحاتها بالتعبير عن أمنياتها بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه، خاصة أنه يحمل تجربة مميزة على جميع المستويات.

https://youtube.com/shorts/GgCqRBZ0Heg?si=JXpCSCp-QYRDhUB-