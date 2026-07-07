غادة عبد الرازق تنشر صورا من عيد ميلادها بإطلالة ملكية

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق، بعيد ميلادها الـ56، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» مجموعة من الصور من أجواء الاحتفال.

وظهرت خلالها وهى ترتدى فستانًا ورديًا وتضع تاجًا على رأسها، بينما تحمل قالب حلوى يحمل الرقم 56 وتطفئ شمعاته.

وعلقت على الصور بعبارة: «My birthday»، لتتلقى بعدها مئات رسائل التهنئة من جمهورها وأصدقائها داخل الوسط الفني، الذين تمنوا لها دوام النجاح والتألق.

وتزامن احتفال غادة عبد الرازق بعيد ميلادها مع إشادة واسعة بمشوارها الفني الممتد لأكثر من ربع قرن، والذي قدمت خلاله العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن في مصر والعالم العربي.