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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام داغر يكشف مفاجأة عن الراحلة دلال عبد العزيز

حسام داغر
حسام داغر

كشف الفنان حسام داغر كواليس آخر لقاء جمعه بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، قبل وفاتها وذلك عبر بودكاست شقة التعاون. 

وقال حسام داغر : “عملت معاها مسلسل إذاعي اسمه أحلام خالتي، في رمضان 2021، وسجلناه في الراديو قبلها وبعدها جت الكورونا واتحجزت في المستشفى وتوفيت، كانت دافية وأم في اللوكيشن ومن الناس القريبة”.

حسام داغر يتحدث عن مسرحية أداجيو اللحن الأخير 

من ناحية أخرى شهد العرض المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير” حضور الفنان حسام داغر، الذي حرص على متابعة إحدى ليالي العرض على مسرح الغد، وسط تفاعل جماهيري كبير وإشادات متواصلة بالمستوى الفني للعمل.

وأعرب حسام داغر عن إعجابه الشديد بالعرض، مؤكدا أن “أداجيو.. اللحن الأخير” يقدم حالة مسرحية مختلفة تمتزج فيها المشاعر الإنسانية بالرؤية البصرية الحديثة، مشيدا بقوة الإخراج والتناغم الواضح بين جميع عناصر العمل، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي للممثلين فوق خشبة المسرح.

وأشار داغر إلى أن العرض نجح في الحفاظ على إيقاعه الدرامي طوال الأحداث، معتمدا على أداء تمثيلي صادق وحضور قوي من جميع الأبطال، مؤكدا أن حالة الانسجام بين فريق العمل كانت واضحة بشكل كبير وأسهمت في وصول الرسالة الفنية للجمهور بصورة مؤثرة.

واشاد داغر بتألق الفنانة هبة عبد الغني خلال احداث العرض، مؤكدا أنها قدمت الشخصية بكل صدق وأتقان شديد، واستطاعت أن تفرض حضورها منذ اللحظة الأولى على خشبة المسرح، بفضل إحساسها العالي وتمكنها من أدواتها الفنية.

وأضاف أن هبة عبد الغني تمتلك قدرة كبيرة على التعبير عن المشاعر والانفعالات بشكل صادق، وهو ما جعل الجمهور يعيش تفاصيل الشخصية ويتفاعل معها طوال العرض، مشيرا إلى أن أداءها اتسم بالقوة والهدوء في الوقت نفسه، الأمر الذي منح الشخصية عمقا إنسانيا لافتا.

كما أكد أن تألق هبة عبد الغني كان أحد أبرز عناصر نجاح العرض، خاصة مع قدرتها على خلق حالة من التوازن والتناغم مع باقي أبطال العمل، لتقدم تجربة مسرحية متكاملة تعكس احترافية كبيرة وخبرة فنية واضحة.

ويواصل “أداجيو.. اللحن الأخير” تحقيق نجاح جماهيري ونقدي متواصل، باعتباره واحدا من أبرز العروض المسرحية التي استطاعت جذب الجمهور والنقاد خلال الفترة الأخيرة، من خلال رؤية معاصرة للنص الأدبي قدمها المخرج السعيد منسي.

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