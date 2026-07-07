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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمادة هلال يمازح الجمهور قبل مباراة مصر والأرجنتين بفيديو طريف

حمادة هلال وحمزة العيلي
حمادة هلال وحمزة العيلي
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره مقطع فيديو كوميدي من كواليس مسلسل المداح 7، في لفتة طريفة تزامنت مع ترقب مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين.

وظهر في الفيديو الفنان حمزة العيلي متقمصًا شخصية ليونيل ميسي مرتديًا القميص رقم 10، لكن بمكياج «العفريت» الخاص بالمسلسل، في مشهد ساخر حمل إشارة مازحة إلى تفاؤل حمادة هلال بفوز المنتخب المصري على الأرجنتين، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل طريف معربين عن حماسهم للمباراة، التي إذا فاز المنتخب فيها يتأهل للدور الـ 8، ضمن مباريات كأس العالم 2026.


ومؤخرًا، تفاعل الفنان حمادة هلال من المنتخب الأسترالي، عقب خسارته أمام المنتخب المصرى بركلات الترجيح، وخروجه من بطولة كأس العالم 2026، فى مباراة شهدت تأهل الفراعنة إلى دور الـ16.

الفنان حمادة هلال مسلسل المداح 7 منتخب مصر الأرجنتين

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