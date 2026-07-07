مسؤولان أمريكيان: إيران تستأنف استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز

قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الإيراني أطلق ما لا يقل عن صاروخين على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز الليلة الماضية، في أحدث تصعيد يهدد أمن أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وتأتي الهجمات، بحسب المسؤولين اللذين تحدثا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم (الثلاثاء) لتقوض مذكرة تفاهم وُقعت قبل أقل من ثلاثة أسابيع تعهدت إيران بموجبها بوقف استهداف السفن في مضيق هرمز، كما أعقبت انتهاء اتفاق استمر أسبوعًا بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الهجمات في المضيق.

وقال المسؤولان إن الولايات المتحدة ترجح الرد بضربات تستهدف مواقع إيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغًا من ناقلة نفط كانت تبحر جنوبًا قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز، يفيد بإصابتها بمقذوف مجهول تسبب في اندلاع حريق على متنها.

وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين أن سفينة تجارية ثانية أصيبت أيضًا بصاروخ إيراني، مشيرًا إلى أن السفينتين تعرضتا لأضرار جسيمة، دون تسجيل أي إصابات بين الطواقم.

وجاءت هذه التطورات بعد جولة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عُقدت الأسبوع الماضي في الدوحة، وانتهت دون تحقيق تقدم يُذكر بشأن ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز.