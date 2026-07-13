واصلت الإدارة العامة للبر برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أداء دورها المجتمعي والإنساني في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ومساندة العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، من خلال منظومة متكاملة من الإعانات والمساعدات والقروض الحسنة، بما يجسد رسالة وزارة الأوقاف في خدمة الوطن والمواطن، إلى جانب رسالتها الدعوية.

الأوقاف تقدم 1.7 مليار جنيه مساعدات وقروضًا حسنةً خلال 12 عامًا

وقد بلغ إجمالي ما قدمته الإدارة العامة للبر من مساعدات وإعانات وقروض حسنة منذ عام ٢٠١٤م وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٦م نحو ١,٧٤٢,٣٢١,٧٠٩ جنيهات، بما يعكس اتساع نطاق الدور المجتمعي الذي تضطلع به الوزارة، ويؤكد التزامها المستمر بترسيخ قيم التكافل والتراحم، والإسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال هذه الفترة، قدمت الإدارة إعانات ومساعدات نقدية وعينية بقيمة تجاوزت ١,٢٩١,٤٦٣,٩١٧ جنيهًا، إلى جانب صرف قروض حسنة بقيمة ٤٥٠,٨٥٧,٧٩٢ جنيهًا دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، استفاد منها ١٠٠,١٠٣ مستفيدًا من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، فضلًا عن آلاف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، في إطار منظومة اجتماعية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار المعيشي، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

كما نفذت الإدارة العامة للبر العديد من المبادرات الوطنية والإنسانية، من أبرزها: الإسهام في مبادرة سكن كريم، ودعم مبادرة حياة كريمة، والمشاركة في إعادة إعمار غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة والسودان، ودعم صندوق تحيا مصر، وصندوق عطاء لذوي الإعاقة، ومبادرة دكان الفرحة، والإسهام في تأثيث مساكن الأسر الأولى بالرعاية، وبناء المدارس، وتطوير المنازل، وتوفير رؤوس الماشية لصغار المربين، إلى جانب توفير اللحوم والسلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، ودعم عدد من المبادرات الصحية والتعليمية، بما يعكس تنوع مجالات العطاء واتساع نطاق المستفيدين.

وفي إطار رعاية أبناء الوزارة، واصلت الإدارة العامة للبر تقديم القروض الحسنة، وصرف الإعانات الاجتماعية والمساعدات المالية للحالات الإنسانية، ودعم الأئمة خلال فترات التدريب، ومساندة ذوي الهمم، والأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للعاملين وأسرهم، مع استمرار تقديم هذه الخدمات دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، وهو ما يعكس ريادة وزارة الأوقاف في الجمع بين رسالتها الدعوية ورسالتها المجتمعية.

وتؤكد هذه الإنجازات نجاح وزارة الأوقاف من خلال الإدارة العامة للبر في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية منذ عام ٢٠١٤م، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإسهام في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز جودة الحياة، ويخدم الوطن والمواطن، ويجسد رسالتها الدعوية والمجتمعية المتكاملة, لتظل وزارة الأوقاف من خلال الإدارة العامة للبر الجهة الحكومية الوحيدة التي تنفرد بتقديم هذا النوع من الخدمات الاجتماعية والانسانية .