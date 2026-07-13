رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع رولاني موكوينا مديرا فنيا لمدة موسمين

تعاقد نادي بيراميدز مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة موسمين، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وجاء التعاقد مع موكوينا في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم الجهاز الفني بمدرب يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأفريقي، بعدما قدم مستويات مميزة خلال تجاربه السابقة، أبرزها مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الجديد مهمته خلال الأيام المقبلة، حيث سيقود فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، بالتنسيق مع الجهاز المعاون، استعدادًا لخوض المنافسات المحلية والقارية، في ظل طموحات بيراميدز لمواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات.

وتأمل إدارة بيراميدز أن يقود رولاني موكوينا الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات، مستفيدة من خبراته الفنية الكبيرة وسجله المميز في الكرة الأفريقية، مع استهداف الحفاظ على مكانة النادي بين كبار القارة خلال المرحلة المقبلة.