وزير الدولة للإعلام: الحكومة تدعم معاشات وعلاج "الصحفيين" بمبلغ 30 مليون جنيه

أعلن ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، بأنه وفق السياسة العامة التي يتبناها ويكلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن التوجيهات المحددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تقدم وزير الدولة للإعلام بمذكرة إلى وزير المالية، للنظر في تخصيص دفعة استثنائية قدرها 30 مليون جنيه، لدعم الحاجات العاجلة لصندوقي المعاشات والعلاج بنقابة الصحفيين.

30 مليون.. وزير المالية خصص هذا المبلغ العاجل والاستثنائي لنقابة الصحفيين

وأشار رشوان إلى أنه بناء على ما سبق، فقد قرر وزير المالية تخصيص هذا المبلغ العاجل والاستثنائي لنقابة الصحفيين، وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويله فوريا للنقابة.

وأكد وزير الدولة للإعلام في ختام تصريحاته، على أن حرص القيادة السياسية والحكومة على هذا الدعم المتواصل، يأتي ضمن العناية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصري عموما، بما يمكنه من أداء دوره المهني والوطني، وخصوصا القوة البشرية القائمة به.