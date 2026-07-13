يتزايد اهتمام الباحثين عن فرص العمل بمتابعة الوظائف التي تعلنها الشركات عبر بوابة «فرصنا» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تواصل طرح فرص توظيف في مختلف التخصصات، خاصة لخريجي كليات الهندسة، برواتب تنافسية تصل إلى 75 ألف جنيه شهريا، إلى جانب عدد من المزايا الوظيفية مثل التأمينات، والسكن، وبدلات الانتقال، واحتساب ساعات العمل الإضافية.

وظائف للمهندسين برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه

وظائف للمهندسين برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه

أعلنت عدة شركات عبر بوابة «فرصنا» عن توافر فرص عمل في عدد من التخصصات الهندسية بمحافظات مختلفة، وجاءت أبرز الوظائف على النحو التالي:

وظيفة مهندس ميكانيكا

أعلنت شركة للصناعات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عن حاجتها إلى مهندس ميكانيكا للعمل بدوام كامل.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة القوى الميكانيكية، مع خبرة عملية تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

وحددت الشركة السن المطلوب بين 27 و35 عاما، فيما يصل الراتب إلى 20 ألف جنيه شهريا، مع احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير وسائل انتقال ووجبة يومية، فضلا عن التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وظيفة مهندس عقود

كما أعلنت شركة مملكة الرياض بمدينة نصر في القاهرة عن توافر فرصة عمل لشغل وظيفة مهندس عقود.

وتشترط الشركة حصول المتقدم على بكالوريوس الهندسة، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

ويتراوح عمر المتقدم بين 28 و55 عاما، بينما يتراوح الراتب الأساسي بين 50 ألفا و75 ألف جنيه شهريا، مع توفير التأمينات الاجتماعية والسكن، بالإضافة إلى احتساب ساعات العمل الإضافية، وذلك بنظام الدوام الكامل.

وظائف للمهندسين برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه

وظيفة مهندس معماري

وأعلنت إحدى الشركات العاملة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة عن حاجتها إلى مهندس معماري تصميم للعمل بدوام كامل.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة المعمارية، مع خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي.

ويتراوح عمر المتقدم بين 28 و45 عاما، بينما يتراوح الراتب الأساسي بين 20 ألفا و22 ألف جنيه شهريا، مع احتساب ساعات العمل الإضافية.

وتشمل المهام الوظيفية إعداد التصميمات المعمارية والداخلية ثنائية وثلاثية الأبعاد (2D و3D) باستخدام برامج الريندر الاحترافية، إلى جانب إعداد لوحات Shop Drawings التفصيلية لجميع الأعمال، بما يشمل الكهرباء والسباكة وتقسيمات السيراميك وأعمال الجبس بورد.

وظائف للمهندسين برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه

طريقة التقديم على الوظائف

أوضحت بوابة «فرصنا» أن التقديم على جميع الوظائف يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبوابة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل كل وظيفة، والتعرف على شروط التقديم، وإرسال السيرة الذاتية مباشرة عبر الموقع.