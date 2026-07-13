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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر البلتاجي : تصميم مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة حلم تحقق

ياسر البلتاجي
ياسر البلتاجي
حسام الحارتي
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أكد المهندس الاستشاري ياسر البلتاجي أن إنشاء مقر النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، ومشاركته في تصميم المقر تمثل تحقيقًا لحلم شخصي، لافتًا إلى أنه ينتمي لعائلة أهلاوية، وهو ما جعل العمل في مشروع يحمل اسم النادي الأهلي مصدر اعتزاز وفخر كبير بالنسبة إليه.

وأوضح البلتاجي أن مقر الأهلي الجديد سيكون إضافة مهمة لمحافظة الدقهلية ومنطقة الدلتا، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضًا من الناحية الاستثمارية والعمرانية، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في دعم التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.

وأشار إلى أن المقر يقام على مساحة 40 فدانًا، ويضم منشآت رياضية واجتماعية وترفيهية متكاملة، تشمل ملاعب لمختلف الألعاب، ومناطق خدمية، ومطاعم، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في تصميم وإنشاء الأندية الرياضية.

وأضاف أن فرق العمل تواصل حاليًّا الانتهاء من التصاميم الهندسية والإنشائية تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع سيمثل نقلة حضارية مميزة للمنصورة الجديدة ومحافظة الدقهلية بأكملها.

ويأتي إنشاء مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة ضمن استراتيجية النادي للتوسع في مختلف المحافظات وتقديم خدماته لشريحة أكبر من الأعضاء، حيث يقام المقر على مساحة 40 فدانًا، على أن تكون ملكيته وإدارته وتشغيله تحت إشراف النادي الأهلي بشكل كامل.

وتتولى شركتا «دلتا كابيتال» برئاسة عبد الهادي حجازي و«نيشنز أوف سكاي» برئاسة تامر نبيل تنفيذ المشروع، وفق اتفاق يمنحهما نسبة من حصيلة بيع العضويات خلال المراحل الأولى، بالشراكة مع النادي، قبل أن تؤول جميع عوائد العضويات والأرباح مستقبلًا إلى النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يُنفذ المقر الجديد وفق النموذج المعتمد في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من حيث مستوى الإنشاءات والخدمات، بما يواكب أحدث المعايير الرياضية العالمية.

وسيضم المشروع مبنى اجتماعيًّا، ومبنى إداريًّا، وأربعة ملاعب لكرة القدم، وملاعب لكرة السلة، وكرة اليد والكرة الطائرة ومسجدًا، ومدينه ألعاب مائية إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق.

المهندس الاستشاري ياسر البلتاجي مقر النادي الأهلي المنصورة الجديدة مقر النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة الأهلي

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