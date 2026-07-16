أول إعلان تشويقي لـ«Dune: Part Three».. ودينيس فيلنوف يعلن نهاية رحلته مع السلسلة

طرحت شركتا Warner Bros وLegendary أول إعلان تشويقي لفيلم Dune: Part Three، الفصل الثالث والأخير من السلسلة المستوحاة من رواية Dune Messiah للكاتب فرانك هربرت، والمقرر طرحه في دور العرض نهاية العام الجاري.

وجاء الكشف عن الإعلان خلال فعالية خاصة أُقيمت في مدينة لوس أنجلوس تحت عنوان «التضحية والسيادة» (Sacrifice and Sovereignty)، بحضور عدد من أبطال الفيلم وصُنّاعه، إلى جانب جمهور السلسلة، حيث استعرض المخرج الكندي دينيس فيلنوف رؤيته للجزء الختامي من الثلاثية.

وأكد فيلنوف أن الفيلم يحمل هوية مختلفة عن الجزأين السابقين، موضحًا أنه لم يسعَ إلى تكرار التجربة نفسها، بل إلى تقديم عمل جديد من حيث الأسلوب والبناء الدرامي.

وقال: «لم أرد أن نسير في آثار أقدامنا، بل أن نأخذ الجمهور إلى أماكن جديدة في عالم أراكيس ونقدم تجربة مختلفة تمامًا».

وأشار إلى أن Dune: Part Three يبتعد عن الطابع الملحمي التقليدي، ويتجه بشكل أكبر نحو أجواء التشويق، مع التركيز على الصراعات النفسية والسياسية التي تعيشها الشخصيات، إلى جانب الجانب الإنساني الذي وصفه بأنه المحور الرئيسي للأحداث.

وأضاف أن رواية Dune Messiah بطبيعتها أكثر قتامة وتعقيدًا، وهو ما انعكس على المعالجة الدرامية للفيلم، مؤكدًا أن الجمهور سيلاحظ منذ المشاهد الأولى اختلاف الإيقاع والأسلوب مقارنة بالجزأين السابقين.

وكشف فيلنوف أيضًا أن هذا الفيلم سيكون آخر أعماله في عالم Dune، موضحًا أنه يعتبر رواية Dune Messiah النهاية الطبيعية لرحلة شخصية بول أتريديز، ولا يخطط لتقديم أجزاء أخرى من السلسلة بعد هذا العمل.

طرح Dune: Part Three

ومن المقرر طرح Dune: Part Three في دور العرض العالمية يوم 18 ديسمبر 2026، بينما يبدأ عرضه في دور السينما المصرية يوم 17 ديسمبر 2026، ليختتم بذلك ثلاثية دينيس فيلنوف التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا، وأصبحت واحدة من أبرز سلاسل الخيال العلمي في السنوات الأخيرة.