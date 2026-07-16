قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تحرك قانوني من مصطفى كامل بعد واقعة فيديو الشرقية المسرب
يورونيوز: كوشنر يدعو إلى تغيير جذري لآلية توزيع المساعدات في غزة
تأييد حبس متهمين 10 سنوات لاستيلائهما على عقارين من وقف شريف باشا الكبير
لقاء في توقيت حاسم.. رسائل عربية لمواجهة مخطط ابتلاع الضفة
الأرجنتين تحتج على عبور سفينة حربية بريطانية مياهها الإقليمية.. ولندن تنفي المخالفة
الأزهر يدين جريمة الطعن البشعة لمسلم في ولاية يوتا الأمريكية
الأرجنتين تخالف قوانين الفيفا عقب مباراة إنجلترا .. ماذا حدث؟
كيفية التوبة إلى الله من جميع الذنوب.. خالد الجندي يوضح الشروط
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026
لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية
تهديدات مدى الحياة.. الشاباك والموساد يفرضان حماية دائمة لنتنياهو وزوجته وأبنائه
شوبير يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول إعلان تشويقي لـ«Dune: Part Three».. ودينيس فيلنوف يعلن نهاية رحلته مع السلسلة

فيلم Dune: Part Three
فيلم Dune: Part Three
تقى الجيزاوي

طرحت شركتا Warner Bros وLegendary أول إعلان تشويقي لفيلم Dune: Part Three، الفصل الثالث والأخير من السلسلة المستوحاة من رواية Dune Messiah للكاتب فرانك هربرت، والمقرر طرحه في دور العرض نهاية العام الجاري.

وجاء الكشف عن الإعلان خلال فعالية خاصة أُقيمت في مدينة لوس أنجلوس تحت عنوان «التضحية والسيادة» (Sacrifice and Sovereignty)، بحضور عدد من أبطال الفيلم وصُنّاعه، إلى جانب جمهور السلسلة، حيث استعرض المخرج الكندي دينيس فيلنوف رؤيته للجزء الختامي من الثلاثية.

وأكد فيلنوف أن الفيلم يحمل هوية مختلفة عن الجزأين السابقين، موضحًا أنه لم يسعَ إلى تكرار التجربة نفسها، بل إلى تقديم عمل جديد من حيث الأسلوب والبناء الدرامي.

وقال: «لم أرد أن نسير في آثار أقدامنا، بل أن نأخذ الجمهور إلى أماكن جديدة في عالم أراكيس ونقدم تجربة مختلفة تمامًا».

وأشار إلى أن Dune: Part Three يبتعد عن الطابع الملحمي التقليدي، ويتجه بشكل أكبر نحو أجواء التشويق، مع التركيز على الصراعات النفسية والسياسية التي تعيشها الشخصيات، إلى جانب الجانب الإنساني الذي وصفه بأنه المحور الرئيسي للأحداث.

وأضاف أن رواية Dune Messiah بطبيعتها أكثر قتامة وتعقيدًا، وهو ما انعكس على المعالجة الدرامية للفيلم، مؤكدًا أن الجمهور سيلاحظ منذ المشاهد الأولى اختلاف الإيقاع والأسلوب مقارنة بالجزأين السابقين.

وكشف فيلنوف أيضًا أن هذا الفيلم سيكون آخر أعماله في عالم Dune، موضحًا أنه يعتبر رواية Dune Messiah النهاية الطبيعية لرحلة شخصية بول أتريديز، ولا يخطط لتقديم أجزاء أخرى من السلسلة بعد هذا العمل.

طرح Dune: Part Three 

ومن المقرر طرح Dune: Part Three في دور العرض العالمية يوم 18 ديسمبر 2026، بينما يبدأ عرضه في دور السينما المصرية يوم 17 ديسمبر 2026، ليختتم بذلك ثلاثية دينيس فيلنوف التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا، وأصبحت واحدة من أبرز سلاسل الخيال العلمي في السنوات الأخيرة.

فيلم Dune Part Three رواية Dune Messiah فرانك هربرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

إسبانيا

قبل نهائي كأس العالم 2026.. تاريخ مواجهات الأرجنتين وإسبانيا

إبراهيما نداي

شوبير: الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة نداي قبل 25 يوليو

احمد شوبير

شوبير: ميسي ظاهرة خارقة مش طبيعية أبدًا ومصر أفضل فريق واجه الأرجنتين

بالصور

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد