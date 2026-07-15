لأول مرة بالشرق الأوسط.. علاج حالة قلب مستعصية بجنوب سيناء بتقنية SESAME

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بقسم أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية بمجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء في إجراء تدخل لمريض يعاني من اعتلال عضلة القلب الضُخامي الانسدادي باستخدام تقنية SESAME (Septal Scoring Along the Midline Endocardium)، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبالتزامن مع إجراء Alcohol Septal Ablation، في إنجاز طبي غير مسبوق يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويؤكد قدرتها على توطين أحدث التقنيات العلاجية فائقة التخصص داخل مصر وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نجاح إجراء تقنية SESAME لأول مرة في الشرق الأوسط يمثل خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو توطين أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة داخل منشآتها الصحية، بما يتيح للمواطن المصري الحصول على خدمات علاجية تضاهي ما يُقدم في أكبر المراكز الطبية العالمية، دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد، ويجسد رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن تكلفة إجراء هذه التقنية في المراكز الطبية المتخصصة بالخارج تصل إلى 70 ألف دولار أمريكي، بينما نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفيرها داخل مصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، وتأهيل الكوادر البشرية، بما يخفف عن المرضى أعباء السفر والعلاج بالخارج والتكاليف الباهظة.

وأوضح رئيس الهيئة أن تقنية SESAME تُعد من أحدث تقنيات القسطرة القلبية التداخلية على مستوى العالم، وما تزال تُجرى في عدد محدود للغاية من المراكز الطبية المتخصصة عالميًا، وهو ما يجعل نجاح تنفيذها لأول مرة في الشرق الأوسط داخل إحدى منشآت الهيئة إنجازًا علميًا وطبيًا استثنائيًا، يؤكد امتلاك الكوادر الطبية المصرية القدرة على التعامل مع أكثر حالات القلب تعقيدًا باستخدام أحدث الأساليب العلاجية.

اعتلال عضلة القلب الضُخامي الانسدادي

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن اعتلال عضلة القلب الضُخامي الانسدادي يُعد من الأمراض التي تتسبب في تضخم غير طبيعي بالحاجز العضلي الفاصل بين البطينين، بما يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي، وقد يصاحبه ضيق شديد في التنفس، وآلام بالصدر، والإغماء، فضلًا عن زيادة احتمالات اضطرابات نظم القلب والمضاعفات الخطيرة إذا لم يتم التدخل العلاجي المناسب.

وأشار إلى أن تقنية SESAME تعتمد على إجراء شق طولي دقيق وموجه داخل الحاجز العضلي المتضخم باستخدام القسطرة القلبية، بما يسمح بإعادة تشكيله وتقليل تأثيره في إعاقة تدفق الدم، فيما استُكملت الخطة العلاجية بإجراء Alcohol Septal Ablation لاستهداف الجزء المتضخم من الحاجز العضلي عبر أحد الشرايين المغذية له، بما يسهم في تقليل الانسداد وتحسين كفاءة ضخ القلب بصورة آمنة وفعالة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا التدخل الطبي المتكامل يهدف إلى تحسين تدفق الدم من القلب إلى الشريان الأورطي، وتقليل الانسداد في مخرج البطين الأيسر، وتخفيف الأعراض المصاحبة للمرض، وعلى رأسها ضيق التنفس وآلام الصدر، مع تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة وتحسين القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية والارتقاء بجودة حياة المرضى.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في الاستثمار المستمر في الكفاءات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، ونقل وتوطين أحدث الخبرات العالمية داخل منشآتها، بما مكّن فرقها الطبية من إجراء أدق التدخلات القلبية فائقة التخصص وفق أحدث الممارسات العلمية، وأسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرعاية الصحية المتخصصة إقليميًا ودوليًا.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي الأداء المتميز للفريق الطبي الذي نفذ هذا الإنجاز، مشيدًا بما يمتلكه من خبرات علمية ومهارات احترافية مكّنته من إجراء هذا التدخل الدقيق وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم التدريب المستمر واستقدام أحدث التقنيات العلاجية بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية فائقة التخصص داخل منشآتها.

وقد أُجري التدخل الطبي بواسطة الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، والدكتور محمود حسيني عواد، رئيس قسم أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، وبحضور الدكتور حازم إسماعيل الجندي، والدكتور أحمد حتاتة، والدكتور أيمن حازم خميس، وتحت إشراف وتحضير الدكتور محمود حسيني عواد، والدكتور محمد بيومي إبراهيم عيسى، نائب رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية التداخلية، وبمشاركة أطباء القسم الدكتور أحمد هشام عبدالخالق، والدكتور مالك السيد علي، والدكتورة لبنى أيمن حمد، والدكتورة نهال عبدالسلام عتاقي، إلى جانب فريق التخدير برئاسة الدكتور محمود أحمد علي، استشاري التخدير ومدير قسم العمليات، والدكتور محمد عاطف السيد، أخصائي التخدير.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ماضية في ترسيخ ريادتها في توطين أحدث التقنيات الطبية والعلاجية داخل منشآتها، بما يضمن تقديم خدمات صحية متقدمة وآمنة تضاهي كبرى المراكز العالمية، ويعزز قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على توفير رعاية صحية فائقة التخصص للمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة العالمية.