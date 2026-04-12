تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي خلال مباراة سموحة

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي خلال مباراة الفريق أمام سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وظهر بن شرقي مصابا بعد نهاية المباراة، ليتبين أن جرح بن شرقي في الفم ويستلزم التدخل بـ3 غرز.

مكاسب الأهلي

الأهلي يعود لطريق الانتصارات الغائبة منذ آخر فوز على المقاولون العرب يوم 5 مارس الماضي بنتيجة 3-1، حيث خسر أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري 2-1 وبعدها خسارة أمام الترجي التونسي في الذهاب 1-0 وفي الإياب 3-2 وتعادل مع سيراميكا 1-1 في بطولة الدوري.

استغل الأهلي سقوط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام فريق المصري البورسعيدي ليتساوى معه في النقاط ويقلل الفارق مع الزمالك، متصدر الترتيب.

نجح تريزيجيه في الانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف مبتعدا عن عدي الدباغ، صاحب المركز الثاني.

عاد طاهر محمد طاهر للتسجيل، حيث أحرز أول أهدافه في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري.