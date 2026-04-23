إبراهيم عادل: الكرة "بيزنس" بدون انتماء.. والعودة إلى مصر غير مطروحة

أثار إبراهيم عادل، لاعب وسط نادي نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التلفزيونية التي تحدث فيها عن واقع كرة القدم في مصر ومستقبله الاحترافي في أوروبا.

وقال إبراهيم عادل فى تصريحات تلفزيونية إن “اللاعبين في مصر ليس لديهم انتماء، والجمهور في وادٍ واللاعبون في واد اخر، مشيرًا إلى أن مفهوم الانتماء كان موجودًا في الماضي لكنه تراجع حاليًا وأصبحت كرة القدم أقرب إلى “البيزنس” حسب وصفه.

وأضاف أنه لا يضع العودة إلى الدوري المصري ضمن أولوياته في الوقت الحالي، مؤكدا رغبته في مواصلة مشواره في أوروبا، مع احتمال تغير الأمور مستقبلا “في يوم وليلة” على حد تعبيره.

وأوضح اللاعب أنه عند التفكير في العودة سيختار العرض الأنسب له من الناحية الفنية، مؤكدا أن الجانب المالي مهم لكنه ليس العامل الوحيد في قراره، مضيفا أنه لا يضع أي نادي مصري في أولوية خاصة.

وانتقل الجناح المصري إبراهيم عادل إلى صفوف نورشيلاند الدنماركي قادمًا من فريق الجزيرة الإماراتي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وتألق إبراهيم عادل رفقة فريق نورشيلاند منذ مشاركته الأولى في الدوري الدنماركي.