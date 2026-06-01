رياضة

تعرف على تشكيلة منتخب الإكوادور لكأس العالم 2026

حسام الحارتي

يقود لاعب تشلسي الإنجليزي مويسيس كايسيدو قائمة لاعبي منتخب الإكوادور في نهائيات مونديال 2026 المقررة في أميركا الشمالية اعتبارا من 11 الحالي، بحسب التشكيلة النهائية التي أعلن عنها المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي.

وتضم التشكيلة أيضاً المدافع ويليان باتشو، المتوج السبت بطلا لدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب زميله في المنتخب مدافع أرسنال الإنجليزي بييرو هينكابيه.

ويخوض "لا تريكولور" أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم، في 14 يونيو ضد كوت ديفوار، في فيلادلفيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ألمانيا وكوراساو.

وجاءت التشكيلة كالتالي:-

لحراسة المرمى: هيرنان غالينديس (هوراكان الأرجنتيني)، مويسيس راميريس (كيفيسيا اليوناني)، غونسالو فايّي (ليغا دي كيتو)
للدفاع: بيرفيس إستوبينيان (ميلان الإيطالي)، بييرو هينكابيه (أرسنال الإنجليزي)، ويليان باتشو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جويل أوردونيس (كلوب بروج البلجيكي)، فيليكس توريس (إنترناسيونال البرازيلي)، جاكسون بوروسو (تيخوانا المكسيكي)، أنخيلو بريسيادو (أتلتيكو مينيرو البرازيلي)
للوسط: مويسيس كايسيدو (تشلسي الإنكليزي)، ألن فرانكو وألن ميندا (أتلتيكو مينيرو البرازيلي)، بيدرو فيتي (بوماس المكسيكي)، خيريمي أريفالو (شتوتغارت الألماني)، كيندري باييس (ريفر بلايت الأرجنتيني)، جوردي ألسيفار (إنديبنديينتي ديل فايي)، نيلسون أنغولو (سندرلاند الإنكليزي)، أنتوني فالنسيا (رويال أنتويرب البلجيكي)، جون ييبواه (فينيسيا الإيطالي)، دينيل كاستيو (ميدتيلاند الدنماركي)، غونسالو بلاتا (فلامنغو البرازيلي)
للهجوم: إنر فالنسيا (باتشوكا المكسيكي)، كيفن رودريغيس (أونيون سان جيلواز البلجيكي)، جوردي كايسيدو (هوراكان الأرجنتيني)، يايمار ميدينا (غنك البلجيكي)

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

