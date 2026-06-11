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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاكيرا تجري استعداداتها الأخيرة لحفل افتتاح كأس العالم.. فيديو

شاكيرا
شاكيرا
سعيد فراج

أجرت النجمة العالمية شاكيرا، استعداداتها الأخيرة استعداد لحفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في المكسيك اليوم الخميس. 

ونشرت شركة سوني ميوزك، المنظمة لحفل الافتتاح مقطع فيديو من بروفات شاكيرا الأخيرة. 

وظهرت شاكيرا، في الفيديو تؤدي عدد من أغانيها ورقصاتها الاستعراضية قبيل ساعات من حفل افتتاح كأس العالم 2026. 

شاكيرا 

من جهة أخرى، كشفت الشركة المنظمة لحفل النجمة شاكيرا في مصر عن الموعد الجديد لإقامة الحفل، بعد تأجيله خلال الفترة الماضية، وسط ترقب واسع من الجمهور  في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن تُحيي شاكيرا حفلها يوم 28 نوفمبر 2026 بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث تنطلق الفعاليات في الخامسة مساءً وتستمر لعدة ساعات، في واحدة من أبرز الحفلات الغنائية المنتظرة خلال العام المقبل.

أسعار تذاكر حفل شاكيرا بالاهرامات

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر الرسمية للحفل، والتي تبدأ من 7055 جنيهًا، فيما تصل الفئة الأعلى إلى 45 ألف جنيه، وفقًا للخدمات والمزايا المخصصة لكل فئة.

وأكدت الشركة أن جميع التذاكر التي تم شراؤها للموعد السابق ستظل سارية لحضور الحفل في موعده الجديد دون الحاجة إلى استبدالها، مع إتاحة استرداد قيمتها للراغبين في ذلك حال عدم مناسبة الموعد الجديد لهم.

الجولة العالمية للفنانة شاكيرا 

وانطلقت الجولة العالمية للفنانة شاكيرا  العام الماضي ٢٠٢٥ ، ونجحت فى ان تتصدر قائمة أكبر الجولات من حيث إيرادات شباك التذاكر والمبيعات، وفق ما تداولته تقارير عالمية.

وأصدرت الفنانة شاكيرا ألبومها الأخير بالتزامن مع جولتها العالمية 

وانضمت النجمة الكولومبية والعالمية شاكيرا للعديد من نجمات ومشاهير هوليوود في حفل ميت غالا Met gala  الذى أقيم العام الماضي ٢٠٢٥.

شاكيرا النجمة العالمية المكسيك كأس العالم لكرة القدم

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