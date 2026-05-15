رياضة

عمر جابر : الجمهور كلمة السر في مواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية غدا

عمر جابر
عمر جابر
ياسمين تيسير

قال عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء سيكون له دورًا كبيرًا في مباراة اتحاد العاصمة غدًا في إياب نهائي الكونفدرالية.

تصريحات عمر جابر 

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" مباراة النهائي غدًا مختلفة، وتوقيت المباراة مهم جدًا، لأن الزمالك مرتبط بعدها بمباراة حاسمة في الدوري".

وواصل عمر جابر:" الجائزة المادية حال التتويج بالكونفدرالية ستساعد في حل الأزمات المادية التي يمر بها النادي، وجماهير الزمالك تستحق الفرحة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج باللقب".

وأضاف:" لاعبو الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق بطولتي كأس الكونفدرالية والدوري لإسعاد الجماهير، والمباراة النهائية تكون بها تفاصيل مختلفة، والمباراة ليست سهلة ولكن الزمالك هدفه تحقيق اللقب".

واختتم  قائد الفريق تصريحاته:" أقدم التعازي مجددًا لمحمد شحاتة بمناسبة وفاة والده، واللاعب أظهر شجاعة كبيرة في لقاء الذهاب، ونسعى لإسعاده بتحقيق اللقب غدًا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

