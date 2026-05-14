مستشفى صدر المنيا ينحج في إنقاذ شاب توقف قلبه إثر لدغة ثعبان وحالتين فشل تنفسي حاد

استطاعت الفرق الطبية بأقسام عناية الصدر والسموم والباطنة بمستشفى صدر المنيا إنقاذ حياة ثلاثة مرضى وصلوا إلى المستشفى في حالات بالغة الخطورة بينهم حالة شاب توقف فيها القلب والتنفس إثر لدغة ثعبان وعلى الفور تم التعامل معهم باحترافية مهنية حتى استقرت حالتهم الصحية، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء اعماد كدواني محافظ المنيا، ومتابعة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى، ونائبية الدكتور رضا الجيلاني، والدكتور أحمد أبو العلا.

​فقد استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى شاباً 21 سنه في حالة احتضار إثر تعرضه لدغة ثعبان، وكان يعاني من شلل كامل بجميع العضلات، وتوقف بعضلات القلب والتنفس، وتم ​التدخل الفوري بإجراء إنعاش قلبي رئوي عاجل وصدمة كهربائية، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي واعطائه 17 مصل ثعبان تحت متابعة طبية وتم فصل المريض بنجاح من جهاز التنفس الصناعي، ولا يزال بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية لاستكمال التعافي.

كما تمكن الأطباء من إنقاذ مريض أورام يعاني من فشل تنفسي حاد من النوع الأول ونقص حاد بالأكسجين واضطراب بالوعي، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وتم فصله بنجاح وهو الآن يتنفس طبيعي بوعي كامل واستقرار تام.

كما تمكن الأطباء من إنقاذ حياة مريض يعاني من التهاب رئوي وارتشاح بلوري ناتج عن قصور شديد بالشرايين التاجية وضعف بعضلة القلب، تم التعامل معه ووضعه على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وتم فصله بنجاح على ماسك فنتوري (24%).

وتم تنفيذ التدخلات الطبية بقسم عناية الصدر تحت إشراف الدكتور مينا محيي رئيس القسم، وبمشاركة فريق التمريض بقيادة دعاء سيد رئيسة التمريض، فيما شارك بقسم السموم الدكتور محمد إسماعيل أستاذ السموم بجامعة المنيا، والدكتورة يوستينا وجيه رئيس القسم، إلى جانب عدد من الأطباء المتخصصين، كما شارك قسم الباطنة تحت إشراف الدكتور ريمون رفعت رئيس القسم.

وأكدت إدارة المستشفى أن النجاحات المتتالية التي تحققها الفرق الطبية تعكس مدى جاهزية أقسام الرعايات الحرجة بمستشفى صدر المنيا، وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المحافظة.