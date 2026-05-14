قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات النوم عند الكبار.. متى تكون عرضًا عابرًا وهل تحتاج تقييمًا طبيًا؟
رفع الباعة المخالفين.. محافظة الجيزة تعيد الانضباط لشارع ناهيا ومحيط المزلقان ببولاق الدكرور
عودة شبج القرصنة .. بكري يكشف تفاصيل اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين
وفاة الفنان الشاب محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ
محمد أبو العينين في عيد العمال: العامل المصري أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
مصطفى بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي وزيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها
مصطفى بكري: زيارة ماكرون لمصر تؤكد قوة الدولة واستقرارها في إقليم مضطرب
شعيب راشد يحذف جميع حلقات “سوار شعيب” من يوتيوب: خوفًا من الله
84 جنيها .. نصيب الطالب الواحد في خامات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
سعر الدولار اليوم الخميس 14 مايو 2026 أمام الجنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى صدر المنيا ينحج في إنقاذ شاب توقف قلبه إثر لدغة ثعبان وحالتين فشل تنفسي حاد

فريق طبي ينجح في إنقاذ ٣ مرضي
فريق طبي ينجح في إنقاذ ٣ مرضي
ايمن رياض

استطاعت الفرق الطبية بأقسام عناية الصدر والسموم والباطنة بمستشفى صدر المنيا إنقاذ حياة ثلاثة مرضى وصلوا إلى المستشفى في حالات بالغة الخطورة بينهم حالة شاب توقف فيها القلب والتنفس إثر لدغة ثعبان وعلى الفور تم التعامل معهم باحترافية مهنية حتى استقرت حالتهم الصحية، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء اعماد كدواني محافظ المنيا، ومتابعة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى، ونائبية الدكتور رضا الجيلاني، والدكتور أحمد أبو العلا. 

​فقد استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى شاباً 21 سنه في حالة احتضار إثر تعرضه لدغة ثعبان، وكان يعاني من شلل كامل بجميع العضلات، وتوقف بعضلات القلب والتنفس، وتم ​التدخل الفوري بإجراء إنعاش قلبي رئوي عاجل وصدمة كهربائية، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي واعطائه 17 مصل ثعبان تحت متابعة طبية وتم فصل المريض بنجاح من جهاز التنفس الصناعي، ولا يزال بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية لاستكمال التعافي.

كما تمكن الأطباء من إنقاذ مريض أورام يعاني من فشل تنفسي حاد من النوع الأول ونقص حاد بالأكسجين واضطراب بالوعي، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وتم فصله بنجاح وهو الآن يتنفس طبيعي بوعي كامل واستقرار تام.

كما تمكن الأطباء من إنقاذ حياة مريض يعاني من التهاب رئوي وارتشاح بلوري ناتج عن قصور شديد بالشرايين التاجية وضعف بعضلة القلب، تم التعامل معه ووضعه على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وتم فصله بنجاح على ماسك فنتوري (24%).

وتم تنفيذ التدخلات الطبية بقسم عناية الصدر تحت إشراف الدكتور مينا محيي رئيس القسم، وبمشاركة فريق التمريض بقيادة دعاء سيد رئيسة التمريض، فيما شارك بقسم السموم الدكتور محمد إسماعيل أستاذ السموم بجامعة المنيا، والدكتورة يوستينا وجيه رئيس القسم، إلى جانب عدد من الأطباء المتخصصين، كما شارك قسم الباطنة تحت إشراف الدكتور ريمون رفعت رئيس القسم.

وأكدت إدارة المستشفى أن النجاحات المتتالية التي تحققها الفرق الطبية تعكس مدى جاهزية أقسام الرعايات الحرجة بمستشفى صدر المنيا، وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المحافظة. 

المنيا مستشفى مرضي إنقاذ حياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر اليوم 14 مايو 2026

أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر اليوم 14 مايو 2026

لايف تيك توك

مقطع "عبود الموسى".. شاعر سوري يتصدر التريند بسبب الذكاء الاصطناعي

منتخب مصر

بدأ العد التنازلي.. ما مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026؟

بالصور

بخلاف تقليل التلوث .. تأثير غير متوقع لزراعة النباتات في شرفة منزلك

النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة

امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

دراسة تكشف.. عادة واحدة يوميا تحافظ وزنك بعد فقدانه

خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا

دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد