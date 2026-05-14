محافظات

محافظ المنيا يفتتح مجمع مواقف سمالوط الجديد لإنهاء العشوائية المرورية

محافظ المنيا يفتتح مجمع مواقف سمالوط
محافظ المنيا يفتتح مجمع مواقف سمالوط
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مجمع مواقف مدينة سمالوط الجديد على طريق ( القاهرة - أسوان) الزراعي، والذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 5900 متر مربع، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحديث البنية التحتية والمرافق العامة، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين وتيسير حركة الانتقال بين المراكز.

أكد اللواء كدوانى، أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ توجيهات الدولة بتفريغ عواصم المدن من التكدسات المرورية والقضاء التام على المواقف العشوائية التي تؤثر على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أن مشروع تطوير منظومة النقل في المنيا هو مشروع متكامل ينفذ وفق رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم حركة السير وتحقيق الانضباط المروري في الشارع المنياوي، عبر إيجاد بدائل حضارية ومجهزة تخدم الركاب والسائقين على حد سواء.
وخلال الجولة التفقدية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس رامي حسني حول مكونات المشروع، موضحاً أن المجمع يقام على مساحة 5900 م2 لخدمة أهالي المركز وتخفيف الضغط المروري والزحام داخل المدينة، مشيراً إلى أنه تم تصميم المجمع وفقاً لأحدث المعايير الخدمية، حيث يتضمن عدداً من المظلات التي تستوعب 478 سيارة، مبنى إداري يمتد على مساحة 400 متر مربع، ويضم مكاتب للموظفين والمراقبة والإشراف على التشغيل، بالإضافة إلى كافيتريا على مساحة 140 متراً مربعاً، ودورات مياه ومرافق خدمية متكاملة.

وأوضح عمر نور الدين، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، أن مجمع مواقف سمالوط يمثل امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققها مشروع تطوير المواقف بالمحافظة، والتي شملت مجمع مواقف ملوي، وموقف غرب ديرمواس، ومواقف أبوقرقاص والمنيا، مشيراً إلى أن الموقف الجديد تم تصميمه ليستوعب 478 سيارة ميكروباص، لخدمة خطوط سير محافظات القاهرة والسلوم والاسكندرية ومراكز (المنيا، مطاي، وبني مزار) والقرى التابعة لمركز سمالوط، بما يضمن سيولة تامة في نقل الركاب بين المراكز الشمالية والوسطى.

وأشاد مدير المواقف، بجهود المحافظ في تطوير المنظومة والقضاء على ظاهرة سيارات "البيك أب" (الربع نقل) غير الآمنة، فى نقل الركاب، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة بفتح باب الترخيص لما يقرب من 1500 سيارة ميكروباص على مدار عام ونصف ليرتفع إجمالي الميكروباصات على مستوى محافظة المنيا من 3900 الى 5400 سيارة، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين عدد المركبات والكثافة السكانية المتزايدة والامتداد الجغرافي للمحافظة، وكذلك توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة تليق بالمواطن المنياوي.

من جانبهم، وجه أعضاء مجلس النواب الشكر للمحافظ على مجهوداته الملموسة في الشارع، مشيدين بسرعة إنجاز مجمع مواقف سمالوط الذي يعد صرحاً تنموياً ينهي معاناة دامت لسنوات من الزحام والعشوائية في المنطقة، مؤكدين أن اللواء كدواني لا يتوانى ولا يتأخر عن التدخل المباشر لحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وعلى هامش الافتتاح، حرص المحافظ على التحدث مع السائقين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموقف الجديد، موجهاً إدارة المواقف بالتنسيق الفوري مع إدارة المرور لتنظيم حملات تفتيشية مكبرة ومستمرة لمنع تحميل السيارات من خارج الموقف نهائياً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، بما في ذلك ضبط ومصادرة السيارات المخالفة، مؤكداً بقوله: "القانون نافذ لا محالة على الجميع، ولن نسمح بأي تجاوز يعيد الفوضى إلى الشوارع مرة أخرى".
ويعد مجمع مواقف سمالوط الجديد تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها المحافظة مؤخراً لإصلاح منظومة نقل الركاب، حيث تم تصميمه ليكون نموذجاً يحتذى به في التنظيم واستيعاب الكثافات المرورية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية لأهالي المركز والقرى التابعة له. 
حضر فعاليات الافتتاح المستشار هواري أبو طهير، والمهندس توحيد تامر، عضوا مجلس النواب، والمهندس رامي حسني، مدير وحدة التنمية الحضارية، والمهندسة هدير ربيع، المشرف العام على الوحدة، وعويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط.
 

