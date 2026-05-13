حصلت على الاعتماد النهائي.. محافظ المنيا يتفقد أحد المستشفيات ببني مزار

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى "مصر المحبة" بمركز بني مزار، التابعة لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في إطار متابعة جاهزية المؤسسات الطبية التي انضمت حديثاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تليق بالمواطن المنياوى.

أعلن المحافظ خلال جولته أن مستشفى "مصر المحبة " تعد أول مستشفى على مستوى محافظة المنيا تحصل على "الاعتماد النهائي" من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وهو ما يضعها في مقدمة الصروح الطبية التي تطبق أعلى معايير الجودة والأمان لخدمة المواطن.

استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتورة نيفين فكرى، مدير عام المستشفى، أوضحت خلاله أن المستشفى مُقام على مساحة 1475م2 ويتكون من 7 طوابق ليخدم ما يقرب من 600 ألف نسمة، بسعة استيعابية تصل إلى 144 سريراً، ، لافتة إلى أن العيادات الخارجية تستقبل ما يقرب من 600 مواطن يومياً في مختلف التخصصات.

وتفقد المحافظ قسم العمليات الذي يضم 4 غرف مجهزة، من بينها غرفة عمليات "الكبسولة" المخصصة للجراحات الدقيقة (قلب مفتوح، مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى 9 حضانات ووحدة للغسيل الكلوي تضم 11 ماكينة حديثة موزعة على عنبرين (سلبي وإيجابي)، كما اطلع على الأقسام المساعدة التي تضم بنك دم تجميعي، معملاً متطوراً، وقسم أشعة مزود بجهاز رنين مغناطيسي، فضلاً عن البنية التحتية المتكاملة من محطات غازات ومولدات كهرباء ونظام إطفاء ذاتي، ومغسلة مجهزة بأحدث آلات الغسيل والكي.

أثنى اللواء عماد كدواني على مستوى الخدمات الطبية المتطورة التي يقدمها مستشفى "مصر المحبة"، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً مشرفاً للمؤسسات الطبية التي تساهم بفاعلية في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المحافظ أن وجود مثل هذه الصروح الطبية المجهزة بأحدث التقنيات يعزز من قدرة الدولة على تقديم تغطية صحية شاملة وبجودة عالمية، مشيداً بروح التعاون والتفاني التي لمسها من الأطقم الطبية والإدارية،

ومؤكداً أن هذا التكامل هو الركيزة الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتحقيق طفرة نوعية في القطاع الصحي بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن انضمام مستشفى مصر المحبة للمنظومة جاء عقب حصولها على الاعتماد النهائى من الهيئة العامة والرقابة الصحية، مؤكداً أن المستشفى متعاقدة بالفعل مع قوائم انتظار وزارة الصحة لإجراء الجراحات الكبرى في تخصصات القسطرة القلبية، جراحة العظام، الأوعية الدموية، والمخ والاعصاب.

وخلال جولته، التقى محافظ المنيا بأخصائي المنافذ الذين تم توزيعهم على القرى والمراكز التابعة لبني مزار خلال القيام بأعمال التوعية على المترددين داخل المستشفى ، مشدداً على دورهم المحوري في توعية المواطنين بآليات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وشرح كيفية الاستفادة من الخدمات الطبية الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو وصول الخدمة لكل مواطن في محل إقامته بيسر وسهولة، وبأعلى معايير الكفاءة الطبية.

وعلى هامش الجولة، شهد اللواء كدواني لقاءً موسعاً نظمته إدارة المستشفى، تم خلاله تقديم عرض توضيحي شامل للخدمات الطبية المتكاملة التي يقدمها الصرح الطبي، مع تسليط الضوء على الدور المجتمعي الرائد لها في تنظيم القوافل الطبية الخيرية وكذلك خطة التطوير الطموحة للمرحلة القادمة، مع إبراز الدور الجوهري لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان استدامة العمل وتطوير الأداء.



وتخلل اللقاء الاستماع إلى فيلم تسجيلي وثّق مسيرة الإنجازات التي حققتها المستشفى وجهودها الدؤوبة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وهو ما عكس حجم التطور الذي طرأ على الصرح الطبي وجعله ركيزة أساسية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وفي ختام الجولة، أهدت إدارة المستشفى درع 'مصر المحبة' للواء عماد كدواني تقديراً لجهوده الميدانية؛ ومن جانبه ثمن المحافظ الدور الوطني لأسقفية الخدمات العامة، مؤكداً أن تكامل جهود كافة المؤسسات هو السبيل لتقديم حياة كريمة تليق بالمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته، نيافة الأنبا يوليوس، أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ (النائب نادر نسيم، اللواء إيهاب خالد فتح الباب، الدكتور حمادة حلبي، والنائبة ساندي قسطور)، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، وإكرام محمود، رئيس مركز بني مزار، وإيهاب فلتاؤوس، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتورة نيفين فكري، مدير عام المستشفى.