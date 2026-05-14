محافظ المنيا يهنئ أبناء «ذوي الهمم» الحاصلين على الرخص الدولية في تكنولوجيا المعلومات

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أبناء المحافظة من " ذوي الهمم" الحاصلين على الرخص الدولية في تكنولوجيا المعلومات، وذلك عقب تكريمهم خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تطوير التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إطلاق" مبادرة المليون رخصة دولية" بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات الرقمية للشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للحصول على فرص تدريب وتأهيل متقدمة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المبادرات والبرامج التدريبية التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الاحتفالية التي شهدت إطلاق “مبادرة المليون رخصة دولية ”، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤكدًا أن الحضور المتميز لمحافظة المنيا يعكس نجاح منظومة التدريب الرقمي بالمحافظة، وما تحقق من نتائج إيجابية في مجال بناء القدرات التكنولوجية للشباب.