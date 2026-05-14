أهالى 6 أكتوبر بسمالوط يكرمون محافظ المنيا لاستجابته لمطالب المواطنين

شهدت الجولة التفقدية للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمجمع مواقف سمالوط الجديد، قيام أحد المواطنين بتكريم المحافظ تقديراً لاستجابته السريعة لمطالب أهالي "عزبة 6 أكتوبر" التابعة لمركز سمالوط، في لفتة تعكس تقدير المواطنين للجهود التنفيذية الميدانية.

جاء التكريم عقب نجاح الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حزمة من الخدمات العاجلة لأهالي العزبة، شملت تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل حركة المواطنين، رفع نواتج تطهير الترعة بالكامل لخدمة منظومة الري وتحسين البيئة، دعم منظومة الإنارة بكافة شوارع العزبة لتعزيز الأمان وتيسير الحركة ليلاً.

وفي سياق متصل، حرص اللواء عماد كدواني على عقد لقاء مفتوح ومباشر مع حشد من المواطنين والأهالي المتواجدين بموقع الافتتاح، حيث استمع باستفاضة إلى جملة من المطالب والمقترحات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات اليومية.

وفي استجابة فورية، أصدر المحافظ تكليفات مشددة للأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة وضع جداول زمنية محددة وغير قابلة للتأجيل للتعامل مع كافة المشكلات المطروحة وإيجاد حلول جذرية لها، مع تقديم تقارير دورية بما تم إنجازه.

وأكد اللواء "كدواني" أن جولاته الميدانية المستمرة ترتكز في مقامها الأول على الوقوف المباشر على احتياجات المواطن البسيط في القرى والنجوع بعيداً عن التقارير المكتبية، لضمان ملامسة الواقع والارتقاء بجودة الحياة اليومية لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ المستشار هواري أبو طهير، والمهندس توحيد تامر، عضوا مجلس النواب، عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط.