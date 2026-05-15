لأول مرة منذ سنوات..نجع حمادي تودع الباعة الجائلين والعشوائيات

ودعت مدينة نجع حمادى شمال قنا ، الباعة الجائلين والعشوائيات لأول مرة فى تاريخها، بعد قرارات جريئة تم اتخاذها من قبل محافظ قنا، للقضاء على العشوائيات وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، بعدما سنوات من احتلال الباعة الجائلين للأرصفة والميادين الرئيسية.

مشاجرة دامية

القرارات الصارمة جاءت بعد ساعات قليلة من مشاجرة دامية شهدتها شوارع مدينة نجع حمادى، سقط خلالها أحد الباعة الشباب صريعا، متأثراً بطعنات غادرة، خلال المشاجرة التى أسفرت أيضاً عن ٥ إصابات بين الباعة الجائلين، مازالوا يتلقون العلاج بمستشفى نجع حمادى العام.

قرار فورى بفتح باب التقديم للسوق الحضاري بمدينة نجع حمادى، جاء بشكل حاسم من محافظ قنا، لاستيعاب الباعة الجائلين، وفتح فرص قانونية أمام الراغبين فى عمل تجارى حقيقى تحت مظلة قانونية شرعية، وباجراءات بسيطة خالية من التعقيدات الروتينية لفتح السوق أمام المواطنين خلال أيام قليلة.



وكان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أعلن فتح باب التعاقد على محال وباكيات السوق الحضاري الجديد بمدينة نجع حمادي الباعة الجائلين بشارع البوستة، غداً السبت ولمدة 3 أيام فقط، مع عدم السماح بأى تعاقدات بعد الأيام المقررة.



السوق الحضاري

وأوضح محافظ قنا، بأن السوق الحضاري مقام على مساحة 4000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 40 مليوناً و852 ألف جنيه، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق السيولة المرورية وإنهاء التكدسات في قلب المدينة، وتوفير بيئة عمل منظمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الببلاوى، بأن السوق الجديد صمم وفق أحدث المعايير، حيث يضم وحدات تجارية تشمل 172 بايكة و48 محلاً تجارياً مجهزاً بالكامل، ومزود لكافتيريا متكاملة لخدمة الباعة والمترددين، وخزانات مياه متطورة، وغرفة أمن وحراسة، ونظام كاميرات مراقبة حديث، ومنظومة إطفاء حرائق متكاملة لضمان أقصى درجات السلامة.

وتابع محافظ قنا، بأنه تم تحديد القيمة الإيجارية بـ 3000 جنيه للمحل، و1500 جنيه للباكية، وهناك باكيات بـ750 جنيها شاملة الضرائب، مشيرًا إلى أن تلك القيم الإيجارية مدعمة لضمان استقرار التجار.



إنهاء حالة العشوائية

وأشار الببلاوي، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، نجحت في رفع 120 بائعاً متجولاً بشارع البوستة، في إطار استعادة المظهر الجمالي للمدينة وتسيير الحركة المرورية في شوارعها الحيوية، وأن الحملة التي ترأسها حسين زمقان، رئيس الوحدة المحلية، وبحضور نواب رؤساء مدن فرشوط ودشنا، ورؤساء الوحدات القروية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، استهدفت إنهاء حالة العشوائية في "شارع البوستة" الحيوي، حيث جرى نقل الباعة الجائلين من الشوارع.



وأكد محافظ قنا، بأن هذه الخطوة تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق غير المنظمة وتوفير بيئة آمنة تليق بالمواطنين والتجار على حد سواء، واستمرار جهود المحافظة في متابعة التزام الباعة بالمواقع المخصصة لهم، ومنع أي محاولات لعودة العشوائيات مرة أخرى، حفاظاً على الاستثمارات التى ضختها الدولة لخدمة أهالي نجع حمادى.



حملة مكبرة لرفع الإشغالات

وأوضح محافظ قنا، بأن الحملة المكبرة استهدفت عدة نقاط حيوية بالمدينة لضمان خلو المحاور الرئيسية من العوائق، حيث بدأت الأعمال من شارع التأمينات ومنطقة البريد، ثم انتقلت الفرق التنفيذية لرفع الإشغالات بسوق شادر السمك المواجه للمستوصف الطبي، كما شملت رفع الباعة بمنطقة الشيخ محمد الخواص وتجمعات الباعة الجائلين المتمركزة أسفل الكوبري العلوي بميدان الأوقاف.

وأكد محافظ قنا، بأن هذه التحركات لن تكون مجرد حملات مؤقتة، بل تهدف إلى تحسين المظهر العام وإزالة التشوهات البصرية التي تؤثر على الطابع الجمالي للمدينة، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي لتجهيز الباعة ونقلهم بشكل نهائي إلى السوق الحضاري الجديد، الذي تم إنشاؤه ليكون بديلاً منظماً يحفظ كرامة البائع ويوفر بيئة تسوق آمنة ومتطورة للمواطنين.

وشدد الببلاوي، على استمرار هذه الحملات، مع التأكيد على توفير البديل اللائق للباعة من خلال الأسواق الحضارية الجديدة، دون تعطيل حركة المرور أو الإضرار بمصلحة العامة.



