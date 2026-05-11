الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البلطي يبدأ من 70 جنيها والجمبري بـ 250.. تراجع في أسعار الأسماك اليوم

رانيا أيمن

شهدت الأسواق المصرية اليوم الاثنين 11 مايو 2026 حالة من التراجع الملحوظ في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، وكان هناك انخفاضاً في أسعار مجموعة كبيرة من الأصناف التي يفضلها المستهلك المصري وتتصدر مائدته اليومية، وعلى رأسها البلطي والسبيط والمكرونة، بينما سجلت أصناف أخرى من الأسماك المجمدة وبعض أنواع الجمبري زيادات متفاوتة.


قائمة أصناف الأسماك التي سجلت تراجعاً في أسعارها اليوم
 

تصدرت الأنواع الأكثر تداولاً قائمة التراجعات، حيث سجل السبيط اليوم 353.04 جنيه بعد انخفاض قدره 16.15 جنيه، 

كما تراجع سعر الفيليه البلطي ليصل إلى 180.38 جنيه بمقدار 8.79 جنيه، 

البلطي

وسجل البلطي الصغير 69.75 جنيه بعد تراجع بمقدار 2.21 جنيه. 

وفي سوق المكرونة، سجلت المكرونة السويسي 128.46 جنيه بتراجع 8.38 جنيه، بينما سجلت المكرونة الخليجي 121.05 جنيه بعد أن تراجعت بمقدار 7.52 جنيه.

وفيما يخص الأصناف المحببة للمصريين، سجل البربوني الممتاز 216.74 جنيه بتراجع 13.86 جنيه، والبربوني المتوسط 171.86 جنيه بتراجع 9.93 جنيه. 

وسجل المرجان الممتاز 189.68 جنيه بتراجع 9.51 جنيه، والمرجان المتوسط 151.11 جنيه بتراجع 12.77 جنيه. 

الكابوريا المشوية

ووصل سعر الكابوريا إلى 161.20 جنيه بعد تراجع قدره 5.14 جنيه، فيما سجل قشر البياض 163.14 جنيه بتراجع 6.72 جنيه.
كما شملت الانخفاضات الجمبري، حيث سجل الجمبري الجامبو 610.83 جنيه بتراجع قدره 8.52 جنيه، 

وسجل الجمبري الممتاز 474.40 جنيه بتراجع 8.44 جنيه. 

اشخاص ممنوعون من تناول الجمبري

وفي المراتب الأخيرة من قائمة التراجعات، سجل سمك موسى 279.60 جنيه بتراجع 49.84 جنيه، والوقار 270.54 جنيه بتراجع 40.17 جنيه، والثعابين 332.29 جنيه بتراجع 48.11 جنيه، والقاروص 258.48 جنيه بتراجع 15.19 جنيه، بينما سجل القرش 108.06 جنيه بتراجع 17.44 جنيه، والشعور 217.73 جنيه بتراجع 2.27 جنيه، والحدادي 90.00 جنيه بتراجع 1.43 جنيه.
 

قائمة أصناف الأسماك التي سجلت زيادة في أسعارها اليوم
 

وعلى صعيد الارتفاعات، سجلت بعض الأصناف الشعبية والطلب المرتفع زيادة في مستوياتها، حيث زاد سعر البلطي الأسواني بمقدار 6.68 جنيه ليصل إلى 95.89 جنيه، والبلطي الممتاز بمقدار 1.67 جنيه ليسجل 104.42 جنيه. 

كما سجل السردين المجمد زيادة بمقدار 11.48 جنيه ليصل سعره إلى 123.90 جنيه، وارتفع الماكريل المجمد بمقدار 8.70 جنيه ليسجل 167.96 جنيه.
 

أسعار السمك والجمبري

وفيما يخص الجمبري، سجل الجمبري الصغير 255.36 جنيه بزيادة 6.19 جنيه، والجمبري الوسط 364.11 جنيه بزيادة طفيفة قدرها 0.44 جنيه. 

كما سجلت الموزة 127.83 جنيه بزيادة 7.61 جنيه، والبياض الممتاز 164.00 جنيه بزيادة قدرها 4.28 جنيه.

