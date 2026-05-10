انخفاض قوي في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يتراجع 100 جنيه والبلطي بـ89 الكيلو

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الأحد 10 مايو 2026 حالة من التراجع الملحوظ، لأكثر الأصناف شعبية وتداولاً، حيث سجلت أنواع الجمبري بمختلف أحجامها والسبيط انخفاضات قوية في القيمة السعرية، بينما مالت أصناف أخرى مثل المكرونة الخليجي نحو الارتفاع الطفيف.

تراجع سعر الجمبري والسبيط

وبالنظر إلى حركة التراجعات التي تصدرت المشهد اليوم، فقد تراجع سعر كيلو الجمبري الوسط بمقدار 102.55 جنيه ليصل سعره إلى 363.67 جنيه،

كما انخفض سعر السبيط اليوم بمقدار 86.16 جنيه ليسجل 369.19 جنيه للكيلو.

وفي ذات السياق، تراجع سعر الجمبري الممتاز بمقدار 79.44 جنيه ليصل إلى 482.84 جنيه، فيما سجل الجمبري الصغير تراجعاً قدره 46.83 جنيه ليصل سعره إلى 249.17 جنيه.

كما شملت الانخفاضات الجمبري الجامبو الذي تراجع بمقدار 37.39 جنيه ليصل إلى 619.35 جنيه للكيلو.



أما بالنسبة للأصناف الشعبية الأخرى، فقد تراجع سعر الكابوريا بمقدار 18.77 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 166.34 جنيه،

وانخفض سعر البلطي الأسواني بمقدار 13.97 جنيه ليصل إلى 89.21 جنيه، كما سجلت المكرونة السويسي تراجعاً طفيفاً بمقدار 1.86 جنيه لتصل إلى 136.84 جنيه للكيلو،

وتراجع سعر كيلو الفيليه البلطي بمقدار 6.29 جنيه ليصل إلى 189.17 جنيه.



أصناف سجلت زيادة طفيفة

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف زيادات متفاوتة في الأسعار، حيث ارتفع سعر كيلو البلطي الممتاز اليوم بمقدار 2.55 جنيه ليصل سعره إلى 102.75 جنيه،

فيما زاد سعر المكرونة الخليجي بحوالي 5.24 جنيه ووصل سعره اليوم إلى 128.57 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الموزة بمقدار 14.39 جنيه ليصل إلى 120.22 جنيه، وسجل المرجان الممتاز زيادة قدرها 11.15 جنيه ليصل إلى 199.19 جنيه للكيلو.



وفيما يخص الأصناف الفاخرة التي شهدت ارتفاعاً، فقد زاد سعر وقار بمقدار 56.17 جنيه ليصل إلى 310.71 جنيه، وارتفع سعر القاروص بمقدار 2.24 جنيه ليصل إلى 273.67 جنيه،

بينما سجل الماكريل المجمد زيادة طفيفة قدرها 3.83 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 159.26 جنيه للكيلو.